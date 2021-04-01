Битва за Донбасс: Брянское направление не будет главным

Cпикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович предрек России тяжелые потери в Донбассе.По его словам, вероятность военного столкновения между РФ и Украиной оценивается властями в два-три процента, тогда как возобновление локальных боевых действий в Донбассе — в 70 процентов. Кроме того, он считает, что России в случае конфликта не удастся быстро развернуть наступление с Брянского направления, несмотря на все кажущиеся преимущества.Арестович также высказал мнение, что даже в случае победы в войне с Украиной, российская армия полностью потеряет свою боеспособность на несколько лет и не сможет обеспечить безопасность страны от внешних угроз.«Они в целом могут выставить 250 самолетов, но если треть собьем… Понимаете, в какую цену обойдется России операция против Украины?» — добавил он.— Не нужно искать в высказываниях Арестовича какую-то логику и смысл, — уверена глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.— Он — типичная «говорящая голова» машины пропаганды, которая долгое время уверяла, что на Донбассе Украина воюет с Россий, а сейчас пытается всех убедить, что в случае наступления ВСУ на Донбасс, Россия бросит ДНР и ЛНР из-за страха боевых потерь.Казалось бы, если российские войска участвуют в конфликте, то локальное наступление является военным столкновением с Россией. Но нет.По его словам, теперь России опасно вмешиваться в войну, если ее начнет Украина, и поэтому, она вряд ли рискнет. Незамутненная чистая пропаганда, рассчитанная на внутреннего потребителя.Арестович, который был актером телесериалов, бизнес-консультантом, коучем, сейчас позиционирует себя, как военный эксперт. Но, даже будучи полным профаном в военном деле, он не может не понимать несоизмеримость военной машины Украины с российской армией.Кроме того, в украинской армии чрезвычайно низок военный дух. Например, военком Ивано-Франковской области пожаловался на то, что из 3555 призывников явилось в военкомат менее 15%.Не горит желанием даже западно-украинская молодежь идти в бой с именем Бандеры, предпочитает бороться с «москалями» в бложиках, и желательно из Польши.Что можно ожидать от них, если на Донбассе начнутся реальные боевые действия с российской армией?«СП»: — Чисто теоретически, если будет стоять задача принудить Украину к миру, нужно вводить войска? Или достаточно ракет, артиллерии и авиации? И сколько понадобится времени, чтобы принудить Киев к миру?— Я уверена, что армия ДНР и ЛНР не справится с ВСУ самостоятельно. Сейчас не 2014 год.Украина имеет авиацию, ПВО, бронетехнику и десантные войска. Все это несопоставимо с российской военной техникой, но для подавления сопротивления армии республик этого достаточно. Поэтому вмешательство России в такой сценарий будет необходимо.Я думаю, что при поддержке российской военной техникой — авиацией, ракетным оружием, артиллерией, армии ЛДНР уже справятся с ВСУ.Время капитуляции Киева будет находиться в прямой зависимости от планов России, насколько активно она продемонстрирует свои намерения и возможности.«СП»: — Киев пригрозил России «болезненными последствиями». Разве Запад не ясно дал понять, что умирать за Украину никто не планирует?— Вся внешняя политика Украины направлена на то, чтобы втянуть в конфликт с Россией западноевропейские страны. И каждый раз, встречая непонимание своих западных партнеров, они делают вид, что нужно просто чуть-чуть поднажать.Одновременно с этим, украинские дипломаты откровенно блефуют, выдавая желаемую поддержку за действительную, пытаясь обмануть граждан Украины, и припугнуть российскую власть.«СП»: — Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что если его страна не может получить членство в военном блоке НАТО, то ей необходимо вернуть себе ядерный статус ради собственной защиты.— Это говорит только о крайнем непрофессионализме украинского МИД. Любой человек, хоть в малейшей степени знакомый с позицией международного сообществ по вопросам ядерного вооружения, отлично понимает, что любая попытка реально заиметь такое оружие, вызовет резкую негативную реакцию всех европейских и других стран, и сделает Украину изгоем.Но украинские дипломаты ведут себя, как гадалка на рынке, которая угрожает: «Не дашь рубль, тебя паралич разобьет!»«СП»: — Означает ли это, что войны не будет, что теперь они не решатся?— Я думаю, что украинской власти четко дали понять невозможность прямого участия НАТО в конфликте с Россией. А это делает вероятность настоящей войны практически ничтожной, потому что сегодня Украина в роли моськи, которая лает на слона в надежде, что за нее вступится грозный лев за ее спиной. А лев прыгать на слона почему-то не желает, к досаде моськи.С этим не согласен эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.— Вероятность войны России с Украиной я сейчас оцениваю выше 50%.Что касается локальных боевых действий на Донбассе, то они уже идут. А вот в случае их эскалации, скорее всего, перерастут в войну с Россией. Другой вариант, очередная украинская провокация в Крыму, которая может переполнить чашу терпения российского руководства и привести к операции по принуждению киевского режима к миру.«СП»: — Если такая операция потребуется, откуда она будет проводиться и сколько времени займет?— Брянское направление не будет является приоритетным для российских войск во время операции на Украине. И Киев не будет главной целью этой операции. Взятие Киева станет заключительным актом разгрома бандеровской Украины. Однако уже в начальные часы войны по Киеву будет нанесен удар крылатыми ракетами с целью вывести из строя важные объекты: администрацию президента, министерство обороны, СБУ и некоторые другие. Это дезорганизует управление украинскими войсками.А вот первая фаза наземной операции будет направлена на окружение украинской группировки войск в районе Донбасса. Один удар будет наноситься со стороны Кантемировки в направлении Изюма, а затем Павлограда. При этом правый фланг наступающих войск повернет в направлении Харькова, где сомкнется с ударной группой, двигающейся от Белгорода.Одновременно будет нанесен удар из Крыма по расходящимся направлениям: на Херсон и дальше на Николаев-Одессу, а также на Новую Каховку-Запорожье. В районе Запорожья произойдет замыкание кольца окружения Донбасской группировки противника.Я отвожу на проведение этой операции примерно две недели. Поскольку на указанных направлениях сплошной линии обороны у Украины нет, за исключением выхода из Крыма, то можно предположить, что потери северной группы российских войск будут исчисляться единицами бойцов и то в основном за счет несчастных случаев.На Крымском направлении можно предположить высадку морских десантов и выход в тыл к украинским войскам, прикрывающим побережье. Состояние украинского флота таково, что он никак не сможет этому воспрепятствовать. Украинские войска в районе Крыма будут окружены и, я думаю, предпочтут капитулировать, перестреляв бандеровских комиссаров. Затем уже никто не сможет предотвратить продвижение российских войск вдоль Днепра до Запорожья.После окружения, Донбасская группировка противника, если она не сдастся, будет планомерно уничтожаться ракетно-бомбовыми ударами, как мы это видели в Сирии. Российские военнослужащие не будут вступать в прямой огневой контакт с противником и их потери будут крайне незначительны.«СП»: — Арестович там еще самолеты сбивать обещает…— В ходе операции система ПВО Украины будет уничтожена в первые дни войны, как это, например, было с системой ПВО Ирака или Югославии. Отдельные разрозненные комплексы ПВО, конечно, могут сбить несколько самолетов, если им повезет. Но даже потеря 20−30 самолетов для России погоду не сделает. А в целом война с Украиной только укрепит российские вооруженные силы, которые получат опыт проведения стратегических операций, который у наших западных противников давно утерян. Потери же российских войск в живой силе и технике будут сопоставимы с потерями в Сирии.Дмитрий Родионо