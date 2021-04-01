Битва за Донбасс: Брянское направление не будет главным
Cпикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович предрек России тяжелые потери в Донбассе.
По его словам, вероятность военного столкновения между РФ и Украиной оценивается властями в два-три процента, тогда как возобновление локальных боевых действий в Донбассе — в 70 процентов. Кроме того, он считает, что России в случае конфликта не удастся быстро развернуть наступление с Брянского направления, несмотря на все кажущиеся преимущества.
Арестович также высказал мнение, что даже в случае победы в войне с Украиной, российская армия полностью потеряет свою боеспособность на несколько лет и не сможет обеспечить безопасность страны от внешних угроз.
«Они в целом могут выставить 250 самолетов, но если треть собьем… Понимаете, в какую цену обойдется России операция против Украины?» — добавил он.
— Не нужно искать в высказываниях Арестовича какую-то логику и смысл, — уверена глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
— Он — типичная «говорящая голова» машины пропаганды, которая долгое время уверяла, что на Донбассе Украина воюет с Россий, а сейчас пытается всех убедить, что в случае наступления ВСУ на Донбасс, Россия бросит ДНР и ЛНР из-за страха боевых потерь.
Казалось бы, если российские войска участвуют в конфликте, то локальное наступление является военным столкновением с Россией. Но нет.
По его словам, теперь России опасно вмешиваться в войну, если ее начнет Украина, и поэтому, она вряд ли рискнет. Незамутненная чистая пропаганда, рассчитанная на внутреннего потребителя.
Арестович, который был актером телесериалов, бизнес-консультантом, коучем, сейчас позиционирует себя, как военный эксперт. Но, даже будучи полным профаном в военном деле, он не может не понимать несоизмеримость военной машины Украины с российской армией.
Кроме того, в украинской армии чрезвычайно низок военный дух. Например, военком Ивано-Франковской области пожаловался на то, что из 3555 призывников явилось в военкомат менее 15%.
Не горит желанием даже западно-украинская молодежь идти в бой с именем Бандеры, предпочитает бороться с «москалями» в бложиках, и желательно из Польши.
Что можно ожидать от них, если на Донбассе начнутся реальные боевые действия с российской армией?
«СП»: — Чисто теоретически, если будет стоять задача принудить Украину к миру, нужно вводить войска? Или достаточно ракет, артиллерии и авиации? И сколько понадобится времени, чтобы принудить Киев к миру?
— Я уверена, что армия ДНР и ЛНР не справится с ВСУ самостоятельно. Сейчас не 2014 год.
Украина имеет авиацию, ПВО, бронетехнику и десантные войска. Все это несопоставимо с российской военной техникой, но для подавления сопротивления армии республик этого достаточно. Поэтому вмешательство России в такой сценарий будет необходимо.
Я думаю, что при поддержке российской военной техникой — авиацией, ракетным оружием, артиллерией, армии ЛДНР уже справятся с ВСУ.
Время капитуляции Киева будет находиться в прямой зависимости от планов России, насколько активно она продемонстрирует свои намерения и возможности.
«СП»: — Киев пригрозил России «болезненными последствиями». Разве Запад не ясно дал понять, что умирать за Украину никто не планирует?
— Вся внешняя политика Украины направлена на то, чтобы втянуть в конфликт с Россией западноевропейские страны. И каждый раз, встречая непонимание своих западных партнеров, они делают вид, что нужно просто чуть-чуть поднажать.
Одновременно с этим, украинские дипломаты откровенно блефуют, выдавая желаемую поддержку за действительную, пытаясь обмануть граждан Украины, и припугнуть российскую власть.
«СП»: — Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что если его страна не может получить членство в военном блоке НАТО, то ей необходимо вернуть себе ядерный статус ради собственной защиты.
— Это говорит только о крайнем непрофессионализме украинского МИД. Любой человек, хоть в малейшей степени знакомый с позицией международного сообществ по вопросам ядерного вооружения, отлично понимает, что любая попытка реально заиметь такое оружие, вызовет резкую негативную реакцию всех европейских и других стран, и сделает Украину изгоем.
Но украинские дипломаты ведут себя, как гадалка на рынке, которая угрожает: «Не дашь рубль, тебя паралич разобьет!»
«СП»: — Означает ли это, что войны не будет, что теперь они не решатся?
— Я думаю, что украинской власти четко дали понять невозможность прямого участия НАТО в конфликте с Россией. А это делает вероятность настоящей войны практически ничтожной, потому что сегодня Украина в роли моськи, которая лает на слона в надежде, что за нее вступится грозный лев за ее спиной. А лев прыгать на слона почему-то не желает, к досаде моськи.
С этим не согласен эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.
— Вероятность войны России с Украиной я сейчас оцениваю выше 50%.Что касается локальных боевых действий на Донбассе, то они уже идут. А вот в случае их эскалации, скорее всего, перерастут в войну с Россией. Другой вариант, очередная украинская провокация в Крыму, которая может переполнить чашу терпения российского руководства и привести к операции по принуждению киевского режима к миру.
«СП»: — Если такая операция потребуется, откуда она будет проводиться и сколько времени займет?
— Брянское направление не будет является приоритетным для российских войск во время операции на Украине. И Киев не будет главной целью этой операции. Взятие Киева станет заключительным актом разгрома бандеровской Украины. Однако уже в начальные часы войны по Киеву будет нанесен удар крылатыми ракетами с целью вывести из строя важные объекты: администрацию президента, министерство обороны, СБУ и некоторые другие. Это дезорганизует управление украинскими войсками.
А вот первая фаза наземной операции будет направлена на окружение украинской группировки войск в районе Донбасса. Один удар будет наноситься со стороны Кантемировки в направлении Изюма, а затем Павлограда. При этом правый фланг наступающих войск повернет в направлении Харькова, где сомкнется с ударной группой, двигающейся от Белгорода.
Одновременно будет нанесен удар из Крыма по расходящимся направлениям: на Херсон и дальше на Николаев-Одессу, а также на Новую Каховку-Запорожье. В районе Запорожья произойдет замыкание кольца окружения Донбасской группировки противника.
Я отвожу на проведение этой операции примерно две недели. Поскольку на указанных направлениях сплошной линии обороны у Украины нет, за исключением выхода из Крыма, то можно предположить, что потери северной группы российских войск будут исчисляться единицами бойцов и то в основном за счет несчастных случаев.
На Крымском направлении можно предположить высадку морских десантов и выход в тыл к украинским войскам, прикрывающим побережье. Состояние украинского флота таково, что он никак не сможет этому воспрепятствовать. Украинские войска в районе Крыма будут окружены и, я думаю, предпочтут капитулировать, перестреляв бандеровских комиссаров. Затем уже никто не сможет предотвратить продвижение российских войск вдоль Днепра до Запорожья.
После окружения, Донбасская группировка противника, если она не сдастся, будет планомерно уничтожаться ракетно-бомбовыми ударами, как мы это видели в Сирии. Российские военнослужащие не будут вступать в прямой огневой контакт с противником и их потери будут крайне незначительны.
«СП»: — Арестович там еще самолеты сбивать обещает…
— В ходе операции система ПВО Украины будет уничтожена в первые дни войны, как это, например, было с системой ПВО Ирака или Югославии. Отдельные разрозненные комплексы ПВО, конечно, могут сбить несколько самолетов, если им повезет. Но даже потеря 20−30 самолетов для России погоду не сделает. А в целом война с Украиной только укрепит российские вооруженные силы, которые получат опыт проведения стратегических операций, который у наших западных противников давно утерян. Потери же российских войск в живой силе и технике будут сопоставимы с потерями в Сирии.
Дмитрий Родионо
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