В ДНР сообщили об обстреле села на юге украинскими ВС из миномета



«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева – прим. ред) – Саханка», – цитирует РИА «Новости» представителя ДНР в СЦКК.



Украинские военные из минометов обстреляли село Саханка на юге Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его словам, украинские силовики выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров. «Украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы режима тишины путем задействования координационного механизма», – добавил он.Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.