В Беларуси заговорщики планировали вооруженный мятеж, насильственный захват власти и убийство президента, а также членов его семьи





«В планах — захват ребенка, одного, второго, как получится. «Посадим в погреб»... Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили. Мы задержали группу. Они нас привели, показали, как они это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей», — сказал он.



Минск после этого связался с Москвой, «чтобы были в теме», продолжил белорусский президент. Прилетевшая из США «агентура» в итоге была схвачена в Москве, утверждает Лукашенко.



«Я попросил президента России и [глава КГБ Белоруссии Иван] Тертель своего коллегу, [главу ФСБ России] Сашу Бортникова, и мы их там взяли», — рассказал Лукашенко.



В конце видео он связывает попытку покушения с «высшим политическим руководством» США, утверждая, что кроме руководства никто не может согласовать операцию по «устранению президента».

Новости в Мире - Сегодня, 12:12 58 В близком к президенту Белоруссии Telegram-канале «Пул первого» опубликовано видео, на котором Александр Лукашенко рассказывает о плане покушения на него.«В планах — захват ребенка, одного, второго, как получится. «Посадим в погреб»... Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили. Мы задержали группу. Они нас привели, показали, как они это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей», — сказал он.Минск после этого связался с Москвой, «чтобы были в теме», продолжил белорусский президент. Прилетевшая из США «агентура» в итоге была схвачена в Москве, утверждает Лукашенко.«Я попросил президента России и [глава КГБ Белоруссии Иван] Тертель своего коллегу, [главу ФСБ России] Сашу Бортникова, и мы их там взяли», — рассказал Лукашенко.В конце видео он связывает попытку покушения с «высшим политическим руководством» США, утверждая, что кроме руководства никто не может согласовать операцию по «устранению президента».Новости в Мире - Сегодня, 12:12 58

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