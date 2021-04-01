Украина планирует выставить ПриватБанк на продажу
Национальный банк Украины планирует в скором времени продать государственный ПриватБанк. Приватизация Приватбанка, ныне большого государственного банка, может вызвать большой интерес у ряда престижных международных инвесторов с США и ЕС, уверены в НБУ.
Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко в интервью GlobalCapital.
«Наш банковский сектор имеет значительный потенциал для международных инвесторов. Мы надеемся, что в ближайшее время международные банковские группы приобретут доли в украинских госбанках. Согласно нашим планам, скоро на продажу будет выставлен крупнейший банковский актив Украины — ПриватБанк. Мы считаем, что приватизация Приватбанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе с США и ЕС», — рассказал он.
Напомним, в Офисе президента призвали руководство Нацбанка отбросить амбиции и действовать исключительно в интересах Украины в рамках расследования дела о возможных злоупотреблениях в ПриватБанке.
Офис генерального прокурора предполагает, что получится вернуть государству большую часть суммы убытков от незаконного присвоения средств в деле Приватбанка. Новости Украины - Сегодня, 11:49 112
Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко в интервью GlobalCapital.
«Наш банковский сектор имеет значительный потенциал для международных инвесторов. Мы надеемся, что в ближайшее время международные банковские группы приобретут доли в украинских госбанках. Согласно нашим планам, скоро на продажу будет выставлен крупнейший банковский актив Украины — ПриватБанк. Мы считаем, что приватизация Приватбанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе с США и ЕС», — рассказал он.
Напомним, в Офисе президента призвали руководство Нацбанка отбросить амбиции и действовать исключительно в интересах Украины в рамках расследования дела о возможных злоупотреблениях в ПриватБанке.
Офис генерального прокурора предполагает, что получится вернуть государству большую часть суммы убытков от незаконного присвоения средств в деле Приватбанка. Новости Украины - Сегодня, 11:49 112
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