В Instagram мошенники разработали новую схему
Жительница Луганщины стала жертвой новой схемы мошенников «Одолжи деньги». Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.
Жительнице Северодонецка в социальной сети Instagram поступило сообщение от знакомой с просьбой одолжить ей деньги для лечения матери. Заявительница перечислила 3000 грн., после чего позвонила знакомой, которая сообщила, что средств от нее она не получала, а ее аккаунт взломан неизвестными.
«Уважаемые граждане! Запомните, что перед тем, как пересылать или передавать деньги в качестве помощи необходимо проверять информацию!», — предупреждают в ведомстве. Новости Региона - Сегодня, 13:15 31
Жительнице Северодонецка в социальной сети Instagram поступило сообщение от знакомой с просьбой одолжить ей деньги для лечения матери. Заявительница перечислила 3000 грн., после чего позвонила знакомой, которая сообщила, что средств от нее она не получала, а ее аккаунт взломан неизвестными.
«Уважаемые граждане! Запомните, что перед тем, как пересылать или передавать деньги в качестве помощи необходимо проверять информацию!», — предупреждают в ведомстве. Новости Региона - Сегодня, 13:15 31
Метки: {keywords}