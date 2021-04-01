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В Instagram мошенники разработали новую схему

robot Сегодня, 13:1520Новости
В Instagram мошенники разработали новую схему
Жительница Луганщины стала жертвой новой схемы мошенников «Одолжи деньги». Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Жительнице Северодонецка в социальной сети Instagram поступило сообщение от знакомой с просьбой одолжить ей деньги для лечения матери. Заявительница перечислила 3000 грн., после чего позвонила знакомой, которая сообщила, что средств от нее она не получала, а ее аккаунт взломан неизвестными.

«Уважаемые граждане! Запомните, что перед тем, как пересылать или передавать деньги в качестве помощи необходимо проверять информацию!», — предупреждают в ведомстве. Новости Региона - Сегодня, 13:15 31

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