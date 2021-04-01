На Харьковщине женщина выпала из окна: бежала от сожителя по простыням



Пострадавшая упала с третьего этажа. Она спускалась на простыне, но не удержалась и сорвалась вниз.

Как выяснилось, женщина через окно хотела сбежать от сожителя.



«Пострадавшей 38 лет. Она воспитывает четверых детей. По словам старосты Татьяны Максюты, женщина в 14.00 16 апреля была у сожителя. К нему пришли гости, якобы не давали пострадавшей выйти из квартиры. Она пыталась спуститься через окно, привязав простыню», — информирует Анна Скрипник.

В результате падения женщина получила тяжелую травму позвоночника. Ее госпитализировали в больницу в Харьков.

Ее дети временно будут жить у бабушки под наблюдением Службы по делам детей.

Правоохранители выясняют все детали происшествия. Новости Харькова - Сегодня, 13:00 65 В поселке Черниговское Лозовского района 38-летняя женщина выпала из окна. Происшествие случилось днем 16 апреля, сообщила советник Лозовской громады Анна Скрипник.Пострадавшая упала с третьего этажа. Она спускалась на простыне, но не удержалась и сорвалась вниз.Как выяснилось, женщина через окно хотела сбежать от сожителя.«Пострадавшей 38 лет. Она воспитывает четверых детей. По словам старосты Татьяны Максюты, женщина в 14.00 16 апреля была у сожителя. К нему пришли гости, якобы не давали пострадавшей выйти из квартиры. Она пыталась спуститься через окно, привязав простыню», — информирует Анна Скрипник.В результате падения женщина получила тяжелую травму позвоночника. Ее госпитализировали в больницу в Харьков.Ее дети временно будут жить у бабушки под наблюдением Службы по делам детей.Правоохранители выясняют все детали происшествия. Новости Харькова - Сегодня, 13:00 65

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