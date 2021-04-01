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Как избежать штрафа на украинских КПВВ при выезде из ОРДЛО через РФ. ИНСТРУКЦИЯ

verter Сегодня, 13:1526Новости
Как избежать штрафа на украинских КПВВ при выезде из ОРДЛО через РФ. ИНСТРУКЦИЯ

Как действовать, если на вас составили постановление о нарушении порядка въезда и выезда с временно оккупированных территорий и вам грозит штраф на КПВВ объяснили правозащитники.
Об этом сообщают правозащитники Восток СОС.
Если пограничник сообщает, что вы совершили правонарушение, предусмотренное ст. 204-2 КУоАП — ваши действия:
? Вежливо объяснение сотруднику все обстоятельства, по которым Вы были вынуждены въехать на подконконтрольную Правительству территорию в объезд КПВВ. Это может быть отсутствие разрешения со стороны так называемых «республик», срочность поездки, состояние здоровья и тому подобное. По возможности предъявите пограничнику документы, которые могут это подтвердить. Также из-за малозначительности правонарушения, Вы можете ходатайствовать не применять административную ответственность и ограничиться устным замечанием (ст. 22 КУоАП).
? Если пограничник все равно намерен привлечь к административной ответственности, обжалуйте взыскание и требуйте составления протокола об административном правонарушении (ст. 258 КУоАП). В протоколе обязательно отметьте почему Вы не соглашаетесь с привлечением к ответственности и укажите все обстоятельства, по которым Вы были вынуждены въехать на подконконтрольную Правительству территорию в объезд КПВВ.
Такими обстоятельствами могут быть:
пожилой возраст лица, наличие инвалидности, тяжелое состояние здоровья лица;
наличие на иждивении у лица двух и более несовершеннолетних, или лиц с инвалидностью;
совершение ухода за близким родственником в тяжелом состоянии (мать, отец, дед, баба, ребенок, брат, сестра, усыновленный или усыновитель);
следование с целью посещения похорон близких родственников; получение медицинской помощи; обучение для студентов/школьников или для сдачи сессии или ЗНО; для решения вопросов, связанных с оформлением документов (паспорт, наследство, водительские удостоверения, пенсионные и социальные выплаты, и т.д.); для вакцинации от COVID-19;
отказ со стороны оккупационных администраций (так называемых «Л/ДНР») предоставить разрешение на пересечение КПВВ;
другие основания гуманитарного характера.
Также помните, что в случае получения штрафа, вы не обязаны его платить на месте. Поясняют правозащитники.
С подробной инструкцией относительно действий на границе и обращения в суд вы можете ознакомиться =AT1tGqXvnUMq_4oH7qXPx6dslo84nkRnSTpgrxNhWNYfR4NZNearz1vsPk-hmAJ7XFqvpJi2ubzeue29bVCq1tY2F1g391lwmHBkWtUmynG6pT-i23Gs63qmdGFW67uXCLuiKSzhsFBl741nm5h9o8Kb6c2nK2L-RfmxxOqjzrNJlOU]по ссылке.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к команде юристов Восток SOS:
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+38 (095) 374 82 70
+38 (066) 617 14 58
Источник: Восточный вариант Новости Региона - Сегодня, 12:45 138

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