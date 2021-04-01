Как избежать штрафа на украинских КПВВ при выезде из ОРДЛО через РФ. ИНСТРУКЦИЯ

Как действовать, если на вас составили постановление о нарушении порядка въезда и выезда с временно оккупированных территорий и вам грозит штраф на КПВВ объяснили правозащитники.Об этом сообщают правозащитники Восток СОС.Если пограничник сообщает, что вы совершили правонарушение, предусмотренное ст. 204-2 КУоАП — ваши действия:? Вежливо объяснение сотруднику все обстоятельства, по которым Вы были вынуждены въехать на подконконтрольную Правительству территорию в объезд КПВВ. Это может быть отсутствие разрешения со стороны так называемых «республик», срочность поездки, состояние здоровья и тому подобное. По возможности предъявите пограничнику документы, которые могут это подтвердить. Также из-за малозначительности правонарушения, Вы можете ходатайствовать не применять административную ответственность и ограничиться устным замечанием (ст. 22 КУоАП).? Если пограничник все равно намерен привлечь к административной ответственности, обжалуйте взыскание и требуйте составления протокола об административном правонарушении (ст. 258 КУоАП). В протоколе обязательно отметьте почему Вы не соглашаетесь с привлечением к ответственности и укажите все обстоятельства, по которым Вы были вынуждены въехать на подконконтрольную Правительству территорию в объезд КПВВ.Такими обстоятельствами могут быть:пожилой возраст лица, наличие инвалидности, тяжелое состояние здоровья лица;наличие на иждивении у лица двух и более несовершеннолетних, или лиц с инвалидностью;совершение ухода за близким родственником в тяжелом состоянии (мать, отец, дед, баба, ребенок, брат, сестра, усыновленный или усыновитель);следование с целью посещения похорон близких родственников; получение медицинской помощи; обучение для студентов/школьников или для сдачи сессии или ЗНО; для решения вопросов, связанных с оформлением документов (паспорт, наследство, водительские удостоверения, пенсионные и социальные выплаты, и т.д.); для вакцинации от COVID-19;отказ со стороны оккупационных администраций (так называемых «Л/ДНР») предоставить разрешение на пересечение КПВВ;другие основания гуманитарного характера.Также помните, что в случае получения штрафа, вы не обязаны его платить на месте. Поясняют правозащитники.С подробной инструкцией относительно действий на границе и обращения в суд вы можете ознакомиться =AT1tGqXvnUMq_4oH7qXPx6dslo84nkRnSTpgrxNhWNYfR4NZNearz1vsPk-hmAJ7XFqvpJi2ubzeue29bVCq1tY2F1g391lwmHBkWtUmynG6pT-i23Gs63qmdGFW67uXCLuiKSzhsFBl741nm5h9o8Kb6c2nK2L-RfmxxOqjzrNJlOU]по ссылке.Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к команде юристов Восток SOS:??+38 (068) 664 21 04+38 (095) 374 82 70+38 (066) 617 14 58Источник: Восточный вариант Новости Региона - Сегодня, 12:45 138