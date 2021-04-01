НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Видеоинсценировка, ревнивый комик и комедийный боевик

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя, несмотря на договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения имела тенденцию к обострению. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили 26 обстрелов нашей территории с применением запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов, гранатометов различных типов, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного. Жертвой снайперского огня стал военнослужащий Народной милиции ЛНР.Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины был нарушен 598 раз, из них 174 – после вступления в силу допмер; 26 защитников Республики погибли, 18 получили ранения. Среди мирного населения 5 человек погибли, 29 получили ранения, поврежден 151 объект гражданской инфраструктуры.ВИДЕОИНСЦЕНИРОВКАТак уж совпало, что очередная видеоконференция участников Контактной группы состоялась в День жертв украинской агрессии. Мы настолько привыкли к мыльной опере под названием "Минский процесс", что только трагическая дата заставила задуматься о том, что пошел уже восьмой год гражданской войны, а, судя по ходу переговоров, конца ей совсем не видно.По словам наших представителей, видеоконференция в очередной раз доказала, что Киев все это время продолжает имитировать бурную переговорную деятельность, на деле саботируя решение почти всех вопросов урегулирования конфликта. Украинские представители предприняли попытки философствования на тему безопасности, занимались протаскиванием пустых политических деклараций и цинично заявляли о том, что убийства ВФУ мирных жителей в Донбассе инсценированы. Даже для того, чтобы просто рассмотреть подготовленный компромиссный вариант координационного механизма режима прекращения огня, в который внесли бы предложения всех сторон, понадобилось битых два часа жарких безрезультатных споров. В конечном итоге координатор Контактной группы от ОБСЕ Хайди Грау закрыла обсуждение данного вопроса, ссылаясь на неготовность рассматривать проект "с голоса" без предварительной проработки. И это на фоне представленной координатором подгруппы по безопасности Яшаром Халитом Чевиком статистики, свидетельствующей о том, что количество обстрелов увеличилось в три раза. Уже после завершения заседания ОБСЕ все-таки разослала всем участникам предложения ЛНР и ДНР по механизму контроля перемирия. Что мешало это сделать во время заседания – непонятно. А ведь это позволило бы приступить к обсуждению в буквальном смысле жизненно важных предложений.В политической плоскости переговоров, несмотря на срыв обсуждения в профильной подгруппе, на мой взгляд, были достижения. Под давлением ОБСЕ Украина таки согласилась обсуждать политические вопросы только на уровне официальных представителей, без участия общественных экспертов. Будем надеяться, что теперь две украинских марионетки - Гармаш и Казанский - канут в Лету и больше не будут заниматься провокациями и срывом переговоров.По гуманитарным вопросам все осталось на своих местах. Киев так и не дал ответы на вопросы, которые представили бы возможность открыть новые пункты пропуска у Золотого и Счастья. Обмен пленными остался в подвешенном состоянии, так как украинская сторона до сих пор не провела процессуальную очистку ранее переданных Республикам лиц.В экономике также все стабильно. Единственный вопрос, в котором Киев и Луганск достигли консенсуса – продолжение передачи на мосту у Счастья денег в мешках за водоснабжение. Главный стратегический вопрос – реализация восьмого пункта Комплекса мер - по-прежнему с мертвой точки не сдвинут.В общем итоги переговоров показали неготовность Украины к переговорам.РЕВНИВЫЙ КОМИКНа этой неделе частично воплотилась в жизнь голубая мечта зеленого президента: главный шоумен "европейской державы" съездил в Париж и поучаствовал во встрече лидеров "нормандской четверки". Частично, потому что в реальности Зеленский провел переговоры лишь с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и по видеосвязи – с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а президент России Владимир Путин и не собирался ничего обсуждать с киевским клоуном.С самого начала переговоры прошли явно не по плану Киева. Впоследствии Зеленский даже признался, что ревнует Макрона к России. По его словам, французский лидер хочет поддерживать дружеские отношения с Москвой, а надо, чтобы он делал это с Киевом, а на "страну-агрессора" обращал внимание в последнюю очередь. И это при том, что МИД Франции еще до встречи в Париже однозначно дал понять украинским мечтателям, что их самые сокровенные фантазии – евроинтеграция и вступление в НАТО – в повестке Европы не значатся. Впрочем, как не значились и раньше, потому что все предыдущие годы служили лишь морковкой, за которой, брызгая слюной, бегал и продолжает бегать по кругу украинский ослик.Касаясь войны в Донбассе, Зеленский сообщил о запланированной на 19 апреля встрече советников лидеров стран "нормандской четверки", на которой предполагается обсудить кластерный подход к выполнению Минских соглашений. Собственно, это было единственное информационно значимое заявление украинского преЗЕдента по теме конфликта.Отсутствие результатов саммита Зеленский, видимо, решил компенсировать очередным шоу. На заднем дворе Елисейского дворца, без Макрона, но под пристальным вниманием своего пресс-секретаря, Володя по старой памяти устроил стендап. Вначале он неудачно пошутил о том, что нет украинской прессы, и почему-то, когда таковые обнаружились, начал с перепугу с ними общаться на английском языке. Затем последовала шутка по поводу того, что ему приятно видеть журналистов, по крайней мере часть их лиц, поскольку те были в масках. Но сразу поняв, что шутка не очень удачная, попытался исправиться, сморозив, что ковид всех объединяет, и пожелав присутствующим здоровья. В целом пресс-подход, мало напоминавший серьезное мероприятие, превратился в жалкое зрелище. Зеленский явно нервничал, пытался делать серьезную мину, но шут - он и в Париже шут. А как писал Роберт Бернс, "жалок шут на троне короля" и "глуп народ, который то позволил".ВОПРОС НАСТУПЛЕНИЯВ преддверии парижского рандеву Зеленского пресс-секретарь преЗЕдента продолжила наполнение еженедельной рубрики "дурдом с Юлией Мендель". Очередное выступление в эфире канала "Дiм"/"Дом" по большей части традиционно продемонстрировало сильную предрасположенность дамы к вербальной диарее, осложненной лютой пропагандой и маниакальным желанием всепоглощающе облобызать членов "зеленой команды". Видимо, руководствуясь принципом "черный пиар – тоже пиар" и необходимостью раскрутить мало кому известный и нужный телеканал, Мендель в каждой передаче стремится отчебучить какую-нибудь глупость, надеясь на то, что этот бред разнесут и обсудят в СМИ. Надо признать, что в этом плане у нее есть успехи: шквал критики, дизлайков и гневных комментариев автоматически перемещают ее на первые полосы, а от этого растет статистика. И неважно, что реакция негативная, главное, что просмотры есть. Да и поддерживать свою и без того уже не ахти какую репутацию Юлии большого смысла нет.Из крайне немногочисленных действительно информативных заявлений Мендель обратим внимание на фразу о том, что "Украина не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми".Тут, как говорится, трактуй как хочешь. Либо она пыталась всех уверить и подтвердить слова главкома ВСУ Хомчака и украинского вице-премьера Резникова о том, что киевские силовики не планируют наступательных действий в Донбассе. А может быть и так, что украинское руководство взяло на вооружение риторику радикалов о том, что в Донбассе нет уже украинцев и нужно проводить тактику выжженной земли в отношении заселенной "сепарами" территории. Ну или "шизофрения, как и было сказано".На мой взгляд, вторая позиция более правдоподобна, ведь украинские боевики с 2014 года только и делают, что занимаются уничтожением жителей Донбасса. И сейчас Украина действительно не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми. Ведь армия может выстрелить в свой народ лишь один раз. Второй раз она стреляет уже в чужой народ.КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИКИстория с поездкой в Донбасс Зеленского, которого сразу же уличили во лжи о пребывании в районе "промки" в Авдеевке, получила продолжение. Заокеанские кураторы, вероятно, решили добавить героичности маленькому комедианту, но вновь облажались на полные шаровары.Журналист американского телеканала CNN Мэтью Чанс состряпал невероятно героический материал с названием "Президент Украины отправляется в окопы, пока Россия наращивает свои войска". Получилось хуже низкопробных голливудских боевичков, но рассмотреть этот шедевр пропагандисткой мысли стоит. Отмечу, что смотреть без слез на киевского Джеки Чана имени Чака Норриса не могут участники боевых действий по обе стороны линии соприкосновения. Несмотря на очевидно невероятное даже по меркам Голливуда количество дублей и повторных съемок, сделать из украинского преЗЕдента хотя бы несмешного нормального мужика, даже не супергероя, не получилось и у реальных профессионалов фейка и заказухи.Дешевый блокбастер начинается в вертолете, и автор сюжета справедливо указывает на изношенность украинской военной техники советского образца. После приземления страдающий корреспондент начинает ощущать себя очевидцем Первой мировой войны, подчеркивая это тем, что "еще никогда не видел, чтобы так воевали в современных условиях". Видимо, это должно было подчеркнуть ужас войны в целом, но все почему-то восприняли это как оценку реального положения дел в "самой сильной армии мира".Персонажи фильма якобы находились на самой передовой, но почему-то многие из тех, кто случайно попали в кадр на фоне преЗЕдента, рассекали по местности не то что без бронежилета, но и без каски. В их числе был и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Его, конечно, не жалко, но требования безопасности никто не отменял. Особенно, если на передовой, а не в информационном тылу.А дальше начался документальный цирк. Американский репортер загонял руководителя "незалэжной". Несмотря на все старания профессионального фейкмейкера, напрямую отдававшего команды преЗЕденту, бег Зеленского по пересеченной местности в его пресловутом бронелифчике оказался настолько нелепым, что пришлось прибегнуть к склейке и нарезке кадров. Закончилось шедевральное полотно, в котором, в том числе, под видом российских танков показали бронетехнику ВСУ в Днепропетровске, кадром, в котором Зеленский внезапно процитировал "быть или не быть" Шекспира.Из смешного. Отвечая на вопрос о возможности вторжения "русских" Зеленский сказал, что это может случиться в любой день, начиная с 2014 года. Ни автор сюжета, ни украинский преЗЕдент даже не поняли, что они в очередной раз подтвердили, что на Украине идет гражданская война, а так называемая российская агрессия – не более чем очередной фейк пропаганды.Для чего была снята вся эта клюква - догадаться не трудно. Идет подготовка общественного мнения США к расширению военной помощи Киеву.18 апреля — Луганск