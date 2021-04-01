Индийские журналисты назвали Севморпуть большой проблемой для США

Северный морской путь может стать большой проблемой для планов США по Индо-Тихоокеанскому региону. К такому выводу пришли обозреватели индийского издания EurAsian Times.vk.com / ФГУП АТОМФЛОТВодная магистраль в Арктике принесет России огромные стратегические преимущества, считают журналисты. Они назвали Севморпуть способом изменить баланс между Северным Ледовитым и Индийским океанами. Это приведет к снижению цен на газ и нефть для основных потребителей в Европе и Восточной Азии."Как только это произойдет, Индийский океан, или, если уж на то пошло, весь Индо-Тихоокеанский регион, возможно, потеряет свою глобальную значимость", — приводит слова экспертов издание "ПолитРоссия".Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее сообщила о внеплановых проверках в Арктике, передает RT.Мария Верескова