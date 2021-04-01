В«Москаль у воротВ»

Глава МВД Украины Арсен Аваков обратился к украинским добровольцам с призывом вновь встать на защиту родной земли, как это уже было в 2014 году. Он заявил, что Кремль опять накапливает российские войска на границах Украины и угрожает стране новой агрессией. «Путинский режим снова накапливает военные силы возле границ Украины, у наших ворот. Нам не привыкать – мы на своей земле и будем защищаться», – написал Аваков.Совсем не удивительно, что Аваков решил подхватить общие тренды и призвать народ к сплочению перед угрозой «неминуемого вторжения». Сейчас только ленивый не кричит о том, что «враг у ворот», призывая при этом встать в ружье всех тех, кому небезразлична судьба страны и кто все еще верен идеалам Майдана. Разумеется, для большей мотивации Аваков, как человек весьма искушенный, привел пример «настоящего патриотизма», напомнив о некой памятной дате, которая является знаковой для определенной части украинцев.Чтобы вы понимали, о чем идет речь, Аваков напомнил украинцам о том, что на этой неделе страна отмечает 7 лет с момента создания добровольческих батальонов, которые одними из первых «встали на защиту Украины от российской агрессии». Напомнил и опубликовал фото приказа от 14 апреля 2014 года о создании подразделения патрульной службы милиции ГУМВД Украины в Днепропетровской области.Батальон «Днепр-1», который через некоторое время после создания был переформирован в полк, вряд ли является хорошим примером для побуждения граждан Украины к самым «возвышенным чувствам». Указанный батальон, как в принципе и большинство «добробатов» Украины, на поле боя особо не прославился, отметившись лишь в криминальных сводках и отчетах международных наблюдателей, которые фиксировали многочисленные преступления против гражданского населения, совершаемые «укропатриотами». Разумеется, большинство обвинений в адрес «бойцов» батальона, а в дельнейшем полка «Днепр-1», расценивались как происки российской пропаганды, но были и те, с которыми официальный Киев был вынужден согласиться.Отчёт организации Global Rights Compliance LLP, который был опубликован в ноябре 2016 года под эгидой посольства Великобритании в Киеве зафиксировал обвинения бойцов добровольческого батальона «Днепр-1» в исчезновении людей, в произволе при задержаниях и в плохом обращении с задержанными. Немногим ранее не менее красноречивая информация появилась и в отчетах управления верховного комиссара ООН по правам человека. Иностранными наблюдателями был зафиксирован случай нападения на жилой дом в Авдеевке группы бойцов батальона «Днепр-1», которые подвергли жестоким избиениям одного из местных жителей. Помимо нанесения побоев в отношении него использовались также удушение полиэтиленовым пакетом и имитация расстрела. Также в одном из отчетов приведены свидетельства о том, что в 2015—2016 годах имели место случаи причастности бойцов батальона «Днепр-1» к захватам недвижимой собственности местного населения. А в 2017 году «бойцы» указанного «добробата» вновь стали фигурантами очередного скандала. Находясь на территории Мариуполя, они похитили местного жителя, которого в дальнейшем удерживали и методично избивали за то, что он якобы не знает наизусть текста государственного гимна Украины.В общем, стандартный набор «подвигов», характерный для большинства добровольческих соединений Украины. Что касается боевых действий, в которых участвовал приведенный в пример Арсеном Аваковым батальон, то тут особо и говорить не о чем. Наиболее ярким эпизодом участия полка «Днепр-1» в боевых действиях, а точнее одной сводной роты, был Иловайский котел. Сводная рота добровольческого полка была разбита в пух и прах, а большая часть ее бойцов попала в плен к ополченцам. Были еще боестолкновения в районе населённого пункта Пески, но и там бойцы соединения «Днепр-1» не снискали себе особой славы.Разумеется, если вы обратитесь к «официальной» истории данного «воинского» соединения, то узнаете о том, что «за время военных действий на востоке Украины около сотни бойцов полка было награждено правительственными и ведомственными наградами». Но по факту, единственным достижением полка можно считать участие в карательных операциях на территориях, граничащих с Луганской и Донецкой народными республиками. В частности, очевидцы утверждают о причастности «укропатриотов» к зачисткам, проводившимся в посёлках Меловое, Широкий, Макарово и Камышное Луганской области, которые завершались расстрелами задержанных, к репрессиям по отношению к мирным жителям Мариуполя, а также к силовым мероприятиям на территории Украины, проводившимся в интересах олигарха Игоря Коломойского.И вот, сегодня Арсен Аваков вновь призывает данных «ветеранов» встать под ружье и отразить очередной «акт агрессии» со стороны России. Считаю, что жителям граничащих с ЛНР и ДНР территорий нужно напрячься. Скорее всего, скоро вас опять будут грабить, выгонять из жилищ и избивать за незнание слов украинского гимна.Алексей Зотье