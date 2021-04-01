Львовский журналист пожаловался на нежелание украинцев воевать

"Но вопрос сейчас не только в ней, а в готовности всего общества к войне. Фраза "Надо валить из этой страны" — это о реальном состоянии готовности большинства украинцев к сопротивлению. Есть те, кто может уехать прочь или знает, как это сделать быстро, есть те, что скажут: "война — это политические игры", а кто-то все-таки поедет защищать. Лично у меня складывается впечатление, что последних будет значительно меньше", - посетовал он.

Фото: Reuters / © Oleksandr KlymenkoУкраинцы не спешат записываться в армию, при этом молодые люди в случае конфликта предпочтут просто покинуть страну, об этом пишет журналист львовского издания Zaxid.net Станислав Безушко, передает РИА Новости.Автор материала напомнил о случае с депутатом партии "Слуга народа" Анной Колесник, которая во время заслушивания доклада главкома ВСУ Руслана Хомчака отправила в мессенджере сообщение: "Нужно валить из страны".По его мнению, подобные фразы можно услышать в разных дискуссиях и обсуждениях, в том числе и от "патриотов", при этом чаще всего они звучат от молодых людей в возрасте от шестнадцати до тридцати лет, которые считают, что в случае войны надо ехать за границу.Безушко добавил, что еще несколько недель назад сторонники легализации огнестрельного оружия в стране рассказывали о своих планах защищать Украину в случае "российского вторжения", однако на данный момент очередей из желающих у комиссариатов не наблюдается.Как пишет автор, демотивацией и дискредитацией военных занимаются сами же украинцы, некоторые лидеры мнений, политики и даже бывшие участники боевых действий. При этом безопасность и целостность государства превратились для многих в политический инструмент для достижения своих целей."Довольно легко защищать Украину от России во Львове, избивая уличных музыкантов или рассказывая, как должны действовать украинские военные в окопах. Но от пустословия до реальных действий очень далеко", - заключил Безушко.