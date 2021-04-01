МИД выразил протест Праге после объявления о высылке дипломатов

"Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", — говорится в заявлении ведомства.

"Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", — добавили в министерстве.

Фото: РИА НовостиМИД России выразил решительный протест чешским властям из-за высылки российских дипломатов, передает РИА Новости.Как отметили в МИД, этот шаг стал продолжением "антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы".В ведомстве отметили, что решение о выдворении дипломатов принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году."Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами", — сказано в сообщении.Накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Прага обвинила дипломатов в работе на российские спецслужбы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Чехии "хорошо известны последствия подобных фокусов".Кроме того, в субботу чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину. Гамачек намерен обсудить "дело Врбетице" в понедельник на встрече глав МИД ЕС.Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.В странах Европы периодически звучат заявления о "шпионаже" со стороны российских граждан. В МИД России такие обвинения называют охотой на ведьм. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, действия Запада свидетельствуют об антироссийской истерии за рубежом и ставят под удар деятельность российских специалистов.