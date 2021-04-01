Производитель вакцины заявил, что нужно вводить не две, а три дозы



Первыми американский препарат получили сотрудники и постояльцы и персонал Бородянского психоневрологического интерната под Киевом, сообщает «Сегодня». На место проведения вакцинации прибыл главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, который сообщил, что с сегодняшнего дня американская вакцина уже доставлена на все региональные склады и готова к использованию.

По словам Ляшко, после разморозки вакцина Comirnati может храниться еще пять дней, находясь в прохладном помещении с температурой от +2 до +8 градусов Цельсия. Так что в случае, если оперативно использовать всю подготовленную к введению вакцину не успеют, флакон вполне можно отложить в холодильник на пару дней, без какого-либо вреда для ее эффективности.

ТРИ ПОРЦИИ

Отметим, что, по словам директора компании Pfizer Альберта Бурла, вакцину Comirnati вероятно придется вводить три раза, а не два, как считалось ранее. 15 апреля он заявил, что вакцина показала высокую эффективность против африканского штамма коронавируса. Однако последние исследования показали, что со временем ее действие становится менее эффективным и высокий наиболее уровень защиты остается первые полгода после вакцинации. По словам Альберта, на основе этих данных, исследователи предполагают, что вакцину нужно будет вводить три раза в течении года, чтобы сохранить стойкий иммунитет. Будут ли следовать этой рекомендации в Украине, пока не сообщается. Новости в Мире - Сегодня, 16:45 73 Сегодня, 18 апреля, в Украине начали проводить первые инъекции вакцины Comirnati, разработанной американской компанией Pfizer. В отличии от некоторых других препаратов, эта вакцина предполагает три прививки вместо привычных двух.Первыми американский препарат получили сотрудники и постояльцы и персонал Бородянского психоневрологического интерната под Киевом, сообщает «Сегодня». На место проведения вакцинации прибыл главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, который сообщил, что с сегодняшнего дня американская вакцина уже доставлена на все региональные склады и готова к использованию.По словам Ляшко, после разморозки вакцина Comirnati может храниться еще пять дней, находясь в прохладном помещении с температурой от +2 до +8 градусов Цельсия. Так что в случае, если оперативно использовать всю подготовленную к введению вакцину не успеют, флакон вполне можно отложить в холодильник на пару дней, без какого-либо вреда для ее эффективности.ТРИ ПОРЦИИОтметим, что, по словам директора компании Pfizer Альберта Бурла, вакцину Comirnati вероятно придется вводить три раза, а не два, как считалось ранее. 15 апреля он заявил, что вакцина показала высокую эффективность против африканского штамма коронавируса. Однако последние исследования показали, что со временем ее действие становится менее эффективным и высокий наиболее уровень защиты остается первые полгода после вакцинации. По словам Альберта, на основе этих данных, исследователи предполагают, что вакцину нужно будет вводить три раза в течении года, чтобы сохранить стойкий иммунитет. Будут ли следовать этой рекомендации в Украине, пока не сообщается. Новости в Мире - Сегодня, 16:45 73

Метки: {keywords}