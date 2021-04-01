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Депортамент транспорта США рекомендовал авиакомпаниям быть осторожными в небе над Украиной

verter Сегодня, 17:000Новости
Депортамент транспорта США рекомендовал авиакомпаниям быть осторожными в небе над Украиной
В Америке в связи с геополитической обстановкой рекомендовали авиакомпаниям быть осторожными в небе над Украиной и Россией.
Об этом сообщила Госавиаслужба Украины со ссылкой на Федеральную авиаадминистрацию Департамента транспорта США.
Уточняется, что американским авиаперевозчикам советуют проявлять максимальную бдительность, пролетая в районе Киева, Днепра и Симферополя. Также рекомендуется внимательно проводить полеты в РФ над Ростовом-на-Дону.
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