Депортамент транспорта США рекомендовал авиакомпаниям быть осторожными в небе над Украиной



Об этом сообщила Госавиаслужба Украины со ссылкой на Федеральную авиаадминистрацию Департамента транспорта США.

Уточняется, что американским авиаперевозчикам советуют проявлять максимальную бдительность, пролетая в районе Киева, Днепра и Симферополя. Также рекомендуется внимательно проводить полеты в РФ над Ростовом-на-Дону.

Новости в Мире - Сегодня, 16:32 80 В Америке в связи с геополитической обстановкой рекомендовали авиакомпаниям быть осторожными в небе над Украиной и Россией.Об этом сообщила Госавиаслужба Украины со ссылкой на Федеральную авиаадминистрацию Департамента транспорта США.Уточняется, что американским авиаперевозчикам советуют проявлять максимальную бдительность, пролетая в районе Киева, Днепра и Симферополя. Также рекомендуется внимательно проводить полеты в РФ над Ростовом-на-Дону.Новости в Мире - Сегодня, 16:32 80

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