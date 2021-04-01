Народная милиция сбила ударный БПЛА ВСУ, летевший в сторону Первомайска

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Народной милиции ЛНР сбили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских силовиков, несший боеприпас в направлении Первомайска. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.



Он отметил, что украинское командование в преддверии встречи советников лидеров стран - участниц "нормандской чтверки" "преднамеренно идет на проведение провокаций".

"Вчера по личному указанию командира 92-й бригады ВСУ (полковника Павла) Федосенко был нарушен первый пункт Комплекса дополнительных мер по соблюдению перемирия. Расчетом РЭБ Народной милиции с применением станции подавления "Тритон-М1" был обнаружен и перехвачен беспилотник "Фантом-4" с закрепленным на нем боевым зарядом, двигавшийся из населенного пункта Попасная по направлению к населенному пункту Первомайск. Ударный беспилотник был принудительно посажен, фото- и видеоматериалы, изъятые с флэш-накопителя, изучаются нашими специалистами", - сообщил Осадчий.

Офицер оборонного ведомства уточнил, что данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня "с целью принятия мер и исключения обвинения Народной Республики в провокациях".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 апреля — Луганск