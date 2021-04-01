Более четверти прибывших в зону "ООС" бойцов ВСУ болеют COVID-19 – Народная милиция

Медики ВСУ выявили коронавирусную инфекцию у 32 бойцов из 41, прибывшего для прохождения службы в зону проведения так называемой операции объединенных сил (ООС). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.



Он отметил "продолжающийся рост числа заболевших коронавирусной инфекцией среди украинских военных в зоне "ООС".

"В подразделения ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Север" на доукомплектование прибыл 41 военнослужащий из учебного центра ВСУ "Десна", из которых в 80-ю бригаду распределено 25 человек, из которых у 16 выявлено наличие коронавирусной инфекции; в 14-ю бригаду поступило 9 специалистов-снайперов с положительным тестом, а в 59-ю бригаду – 7", - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

Осадчий отметил, что все прибывшие имели сертификаты о вакцинировании препаратом CoviShield.

Ранее Осадчий сообщал, что более 30 военнослужащих одной из бригад ВСУ, заболевших COVID-19, попали на лечение в полевой госпиталь в Северодонецке из-за нехватки мест в стационаре.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 139,5 млн, из них более 2,9 млн скончались. Ранее в ЛНР были подтверждены 4186 случаев заражения коронавирусом.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

18 апреля — Луганск