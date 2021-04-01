Мирный житель подорвался на боеприпасе ВСУ в Краснодонском районе – Народная милиция

Житель Краснодонского района подорвался на украинском боеприпасе в районе села Новокиевка Краснодонского района. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "за истекшие сутки зафиксирован очередной случай подрыва мирного жителя на взрывном устройстве".

"Пренебрегая требованиями безопасности, а также предупреждениями о минной опасности, мужчина 1972 года рождения, двигаясь вдоль берега реки Северский Донец в районе населенного пункта Новокиевка, подорвался на неизвестном взрывном устройстве", - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

Он добавил, что "по предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным методом военнослужащими 3-й батальонно-тактической группы из состава 80-й бригады ВСУ".

Осадчий призвал международных наблюдателей обратить внимание "на негуманные способы и методы, применяемые подразделениями ВСУ, в части, касающйся беспорядочного минирования берегов рек, автомобильных дорог, сельскохозяйственных угодий, от которых страдает мирное население, как на подконтрольной украинской власти территории, так и в ЛНР".

"Настоятельно рекомендуем гражданам Республики быть предельно внимательными и осторожными! Проход за знаки минной опасности категорически запрещен! При обнаружении подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства ни в коем случае не прикасайтесь к ним, отойдите на безопасное расстояние, сообщите в экстренные службы и никого не подпускайте до прибытия специалистов", - в очередной раз проинструктировал представитель Народной милиции.

Напомним, на окраине Славяносербска 6 апреля в результате подрыва на взрывном устройстве погиб подросток, еще один получил ранения; 7 апреля мирный житель получил тяжелые ранения при подрыве на взрывном устройстве у берега Северского Донца в районе села Желтое Славяносербского района.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщала о том, что киевские силовики дистанционно минируют берег Северского Донца в районах Славяносербска и расположенного у Станицы Луганской села Николаевка.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 апреля — Луганск