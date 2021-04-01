Банкиры спрогнозировали обменный курс доллара на ближайшее время
Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что у регулятора есть собственная позиция относительно плавающего курса, которая не зависит от политики правительства.
Об этом он сказал в интервью изданию GlobalCapital.
«Конечно, мы чувствуем ожидания от правительства, когда речь идет об инфляции, но в НБУ мы придерживаемся своей позиции относительно плавающего обменного курса и жестких инфляционных целей. Политическое давление на центральные банки, вероятно, существует везде, но, в конце концов, направление движения ключевой ставки — решение Нацбанка. Ничто не угрожает независимости НБУ», — сказал Шевченко.
Он также добавил, что НБУ демонстрирует технократию, которая должна быть присуща всем центральным банкам.
«Могут быть слухи относительно того, независим ли НБУ от правительства, но с 2020 года я доказал, что наш банк будет придерживаться политики плавающего обменного курса и инфляционного таргетирования», — отметил глава Нацбанка. Новости Украины - Сегодня, 17:18 61
Об этом он сказал в интервью изданию GlobalCapital.
«Конечно, мы чувствуем ожидания от правительства, когда речь идет об инфляции, но в НБУ мы придерживаемся своей позиции относительно плавающего обменного курса и жестких инфляционных целей. Политическое давление на центральные банки, вероятно, существует везде, но, в конце концов, направление движения ключевой ставки — решение Нацбанка. Ничто не угрожает независимости НБУ», — сказал Шевченко.
Он также добавил, что НБУ демонстрирует технократию, которая должна быть присуща всем центральным банкам.
«Могут быть слухи относительно того, независим ли НБУ от правительства, но с 2020 года я доказал, что наш банк будет придерживаться политики плавающего обменного курса и инфляционного таргетирования», — отметил глава Нацбанка. Новости Украины - Сегодня, 17:18 61
Метки: {keywords}