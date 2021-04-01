Украинский посол призвал Германию "вынести предупреждение" России

"Мы ожидаем, что правительство ФРГ публично предъявит президенту Путину краткое и понятное предупреждение, а также наглядно обрисует все болезненные последствия нового военного вторжения", — заявил посол.

Фото: © МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин предупредить Россию о последствиях возможной "агрессии", вплоть до тотального экономического эмбарго, пишет Frankfurter Allgemeine, передает РИА Новости.Мельник попросил о поддержке на фоне возрастающей напряженности в отношениях с Москвой. Помимо этого, он пригрозил России бойкотом политического руководства, судом за "военные преступления", а также полным экономическим эмбарго и перекрытием инвестиций.Мельник неоднократно выступал с громкими заявлениями. Недавно он сообщил, что Украина может обдумать вопрос возвращения ядерного статуса, если не станет членом НАТО. Владимир Зеленский, в свою очередь, называл Североатлантический альянс единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что вступление Украины в НАТО усугубит проблемы страны, а для жителей народных республик Донбасса такое членство будет "глубоко неприемлемой перспективой". Комментируя сообщения о якобы эскалации "агрессии" и передвижении войск в Крыму и на восточной границе Украины, в Кремле напоминали, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. По словам Пескова, это никому не угрожает и не должно никого волновать.