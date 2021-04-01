Россия покинет МКС в 2025-м году

Фото: globallookpress.com1. Россия к 2025 году выйдет из проекта Международной Космической Станции. Решение уже официально принято. Официальная причина - далее содержать устаревающую станцию станет слишком дорого.2. С 2025 года Россия будет заниматься созданием собственной орбительной космической станции. То есть тем, чем с 2022-го года будет заниматься Китай, который будет самостоятельно собирать орбитальную станцию "Небесный дворец".3. Вчера сообщили, что РФ поставила последние двигатели РД-180 по контракту в США. Далее поставок уже не будет. Еще один договор времен "мир, дружба, жвачка" уходит в прошлое.4. В общем, с иллюзорной идеей международного сотрудничества с США в космосе тоже заканчивают, как и во многих других сферах, ситуация в космосе возвращается к тому, что было в годы предыдущей Холодной войны, с поправкой на меньшие возможности РФ в космической гонке.Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-17» с космонавтами Сергеем Рыжиковым, Сергеем Кудь-Сверчковым и астронавтом Кэтлин Рубин совершает посадку. Казахстан, 17 апреля 2021 года.Борис Рожин