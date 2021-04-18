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Со вчерашнего дня снова выросли цены на АЗС Донецка

bot 18-04-2021, 18:45132Новости
Со вчерашнего дня снова выросли цены на АЗС Донецка
Розничная цена газа на государственных автозаправочных станциях Донецка с сегодняшнего дня возросла на два пункта и составила 32 рубля за литр. Об этом сообщается на официальных ресурсах РТК.
Отметим, что это третье по счету подорожание с начала весны. Так, 1 марта газ стоил 29 рублей за литр, подорожав к 22 февраля на 1 рубль, а двумя неделями позднее цена выросла еще на один пункт.

В компании повышения связывают с изменением ситуации на рынке нефтепродуктов РФ. К примеру, с марта по апрель закупочная цена на бирже выросла с 7,52 до 8,98 рубля за литр сжиженного газа. В соседней Ростовской области цены на АЗС варьируются в пределах 28-29 рублей.
Добавим, что состоянием на 10 апреля 2020 года цена газа на государственных автозаправочных станциях ДНР была на уровне 20 рублей за литр. Новости Донецка - Сегодня, 17:32 232

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