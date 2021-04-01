Американский генерал рассказал, что ждет Украину в случае войны с Россией
Генерал ВВС США Филип Бридлав рассказал о последствиях войны с Россией для Украины. Его цитирует газета "Факты", передает РИА Новости.
По словам военного, если Москва задействует весь спектр возможностей своих вооруженных сил, то Киев окажется в крайне тяжелом положении.
Он отметил, что недооценивать мощь российской армии очень опасно.
"Это недопустимо и неумно. Говорю это как военный человек", — сказал Бридлав.
Генерал подчеркнул, что Украине потребуется помощь в случае конфликта с Россией. Однако он отказался точно назвать западные страны, которые могли бы оказать такую поддержку.
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