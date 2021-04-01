Синоптики прогнозируют днем 19 апреля в ЛНР до 17 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 19 апреля будет колебаться от 1 градуса выше нуля ночью до 17 градусов тепла днем, местами возможны заморозки до минус 2 градусов. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 18 апреля до 21:00 19 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, местами слабый туман, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, местами на поверхности почвы заморозки от нуля до минус 2, днем 12-17 градусов выше нуля", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 2 – плюс 3 градуса ночью и 13-15 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 2 до плюс 3 градусов ночью и от 14 до 16 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 20 апреля будет облачно, пройдет кратковременный сильный дождь, местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с; температура воздуха ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла. 21 апреля - облачно с прояснениями, ночью местами слабый дождь, днем без существенных осадков; температура воздуха ночью 3-8, днем 11-16 градусов выше нуля.

18 апреля — Луганск