Представители ЛНР и двух регионов РФ примут участие в вебинарах и форуме

Представители ЛНР и двух регионов РФ в рамках государственной интеграционной программы примут участие в ряде вебинаров и форуме.

Работники внешкольного образования из ЛНР и Москвы на вебинаре "Особенности преподавания шахмат 5-го года обучения. Из школьной практики" узнают про особенности пятого года обучения шахматам, какие навыки и умения должны сформироваться в процессе занятий шахматами, как проводить занятия эффективно и с максимальной вовлеченностью учеников 5-го класса.

Учителя из ЛНР и Москвы примут участие в вебинаре "Продолжаем продуктивно готовиться к (всероссийским проверочным работам) ВПР-2021 по русскому языку", а также в вебинаре "Разрабатываем проекты вместе. Физика и химия. Что можем предложить?".

Организаторы вебинара "ЕГЭ по биологии - 2021. Практикум "Методика решения комбинированных генетических задач" для представителей сферы образования проведут анализ затруднений учащихся при решении сложных комбинированных задач по генетике и проведут разбор наиболее сложных из них.

На вебинаре "Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся при изучении математики в 5-6-х классах" будет рассмотрена методика организации учебной деятельности через систему учебных заданий, помогающих реализовать "открытие" нового знания и овладение новыми умениями. Автор остановится на приемах создания условий для включения обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность.

Представители сферы образования ЛНР и Москвы на вебинаре "Подростковая сексуальность: неудобный разговор, который придется начать" вместе с психологом и матерью сына-подростка рассмотрят такие темы, как: в каком возрасте возникает подростковая сексуальность; что должны делать, а чего не должны делать родители, чтобы ситуация оставалась комфортной для ребенка и семьи; какое поведение подростка может вызывать опасение и как его корректировать; как поговорить с ребенком и подростком на сложные темы.

Учителя начальной школы ЛНР и Москвы в ходе вебинара "Литературное чтение, 1 класс: читаем рассказ. Открываем тайны жанра" рассмотрят систему работы над произведением и механизмы читательского восприятия.

Учителя младших классов ЛНР и Москвы также приглашаются к участию в вебинаре "Особенности организации художественно-творческой деятельности младших школьников при изображении животных". Кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования" Татьяна Копцева расскажет как создать творческую атмосферу на уроке изобразительного искусства; как выстроить занятие с опорой на детские впечатления и небольшой жизненный опыт; как учить детей разных возрастных групп рисовать насекомых, рыб, диких зверей и домашних животных; как учить всех по-разному.

Представители сферы образования ЛНР и Москвы примут участие в вебинаре "Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся при изучении математики в 5-6-х классах". На вебинаре будет рассмотрена методика организации учебной деятельности обучающихся через систему учебных заданий, помогающих реализовать "открытие" нового знания и овладение новыми умениями. Автор остановится на приемах создания условий для включения обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность.

С 19 по 24 апреля представители сферы образования ЛНР и Санкт-Петербурга в очном формате поучаствуют в Санкт-Петербургском Международном форуме труда. В течение шести дней в работе форума примут участие до 10 тыс. человек в очном формате и более 200 тыс. – дистанционно.

18 апреля — Луганск