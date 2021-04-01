Мирный житель подорвался на боеприпасе на берегу Северского Донецка
На берегу реки Северский Донец житель Краснодонского района подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Житель Краснодонского района подорвался на боеприпасе в районе села Новокиевка Краснодонского района. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель НМ Яков Осадчий.
Он отметил, что «за истекшие сутки зафиксирован очередной случай подрыва мирного жителя на взрывном устройстве».
«Пренебрегая требованиями безопасности, а также предупреждениями о минной опасности, мужчина 1972 года рождения, двигаясь вдоль берега реки Северский Донец в районе населенного пункта Новокиевка, подорвался на неизвестном взрывном устройстве», — рассказал представитель оборонного ведомства Республики.
«Настоятельно рекомендуем гражданам быть предельно внимательными и осторожными! Проход за знаки минной опасности категорически запрещен! При обнаружении подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства ни в коем случае не прикасайтесь к ним, отойдите на безопасное расстояние, сообщите в экстренные службы и никого не подпускайте до прибытия специалистов», — в очередной раз проинструктировал представитель НМ.
Как ранее информировал журналисты, на окраине Славяносербска 6 апреля в результате подрыва на взрывном устройстве погиб подросток, еще один получил ранения; 7 апреля мирный житель получил тяжелые ранения при подрыве на взрывном устройстве у берега Северского Донца в районе села Желтое Славяносербского района. Происшествия - Сегодня, 20:46 223
Житель Краснодонского района подорвался на боеприпасе в районе села Новокиевка Краснодонского района. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель НМ Яков Осадчий.
Он отметил, что «за истекшие сутки зафиксирован очередной случай подрыва мирного жителя на взрывном устройстве».
«Пренебрегая требованиями безопасности, а также предупреждениями о минной опасности, мужчина 1972 года рождения, двигаясь вдоль берега реки Северский Донец в районе населенного пункта Новокиевка, подорвался на неизвестном взрывном устройстве», — рассказал представитель оборонного ведомства Республики.
«Настоятельно рекомендуем гражданам быть предельно внимательными и осторожными! Проход за знаки минной опасности категорически запрещен! При обнаружении подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства ни в коем случае не прикасайтесь к ним, отойдите на безопасное расстояние, сообщите в экстренные службы и никого не подпускайте до прибытия специалистов», — в очередной раз проинструктировал представитель НМ.
Как ранее информировал журналисты, на окраине Славяносербска 6 апреля в результате подрыва на взрывном устройстве погиб подросток, еще один получил ранения; 7 апреля мирный житель получил тяжелые ранения при подрыве на взрывном устройстве у берега Северского Донца в районе села Желтое Славяносербского района. Происшествия - Сегодня, 20:46 223
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