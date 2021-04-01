Глава ЛНР установил 20 апреля праздник – День донора

Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом установил в Республике праздник – День донора.

"С целью почтения, благодарности и глубокого уважения к людям, которые добровольно и безвозмездно сдают кровь во благо здоровья и жизни других граждан, постановляю установить в Луганской Народной Республике праздник – День донора", - говорится в документе.

Праздник будет отмечаться ежегодно 20 апреля.



19 апреля — Луганск