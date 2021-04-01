В Украине с 1 мая могут повыситься тарифы на электроэнергию





Тариф может повыситься до 3,4 грн за 1 кВт/ч. Его могут внедрить для пользователей, которые тратят более 300-500 кВт/ч в месяц. Следовательно, все владельцы электроотопления попадут в эту категорию.



Тарифы могут подняться для владельцев электроприборов нагрева воды, владельцев больших квартир и домов, то есть для всех, кто тратит электроэнергию в больших объемах.



Напомним, что Верховная Рада не поддержала постановление «О принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт/ч» и введение летнего моратория на повышение тарифов на энергоносители. За решение проголосовали всего 174 депутата.



Согласно этому документу тариф на первые 100 киловатт должен был составить 90 копеек.

Новости Украины - Сегодня, 11:30 130 В Украине с 1 мая могут повыситься тарифы на электроэнергию. Действующий тариф был установлен до 30 апреля этого года, говорится в постановлении Кабмина о введении фиксированной стоимости на электроэнергию. Сейчас установлен единый тариф — 1,68 гривен за 1 кВт/ч, пишет «Трибун».Тариф может повыситься до 3,4 грн за 1 кВт/ч. Его могут внедрить для пользователей, которые тратят более 300-500 кВт/ч в месяц. Следовательно, все владельцы электроотопления попадут в эту категорию.Тарифы могут подняться для владельцев электроприборов нагрева воды, владельцев больших квартир и домов, то есть для всех, кто тратит электроэнергию в больших объемах.Напомним, что Верховная Рада не поддержала постановление «О принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт/ч» и введение летнего моратория на повышение тарифов на энергоносители. За решение проголосовали всего 174 депутата.Согласно этому документу тариф на первые 100 киловатт должен был составить 90 копеек.Новости Украины - Сегодня, 11:30 130

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