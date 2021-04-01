На Луганщине вспышка заболевания коронавирусом. В Старобельском районе ужесточают карантин
C сегодняшнего дня на территории Старобельского района вводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия и ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Старобельской РГА, пишет «Трибун».
Согласно решению районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 19 апреля на территории Старобельского района:
запрещается проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, выставочных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий кроме проведения мероприятий по оценке качества образования (пробного внешнего независимого оценивания, внешнего независимого оценивания, вступительных испытаний с использованием организационно-технологических процессов осуществления внешнего независимого оценивания и т.д.);
запрещается деятельность торгово-развлекательных заведений (спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов);
запрещается деятельность заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) за исключением предоставления услуг по адресной доставки и заказов на вынос;
запрещается посещение парков, детских и спортивных площадок.
запрещается посещение кладбищ и мест захоронений во время пасхальных праздников.
Новости Региона - Сегодня, 11:15 256
Согласно решению районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 19 апреля на территории Старобельского района:
запрещается проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, выставочных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий кроме проведения мероприятий по оценке качества образования (пробного внешнего независимого оценивания, внешнего независимого оценивания, вступительных испытаний с использованием организационно-технологических процессов осуществления внешнего независимого оценивания и т.д.);
запрещается деятельность торгово-развлекательных заведений (спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов);
запрещается деятельность заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) за исключением предоставления услуг по адресной доставки и заказов на вынос;
запрещается посещение парков, детских и спортивных площадок.
запрещается посещение кладбищ и мест захоронений во время пасхальных праздников.
Новости Региона - Сегодня, 11:15 256
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