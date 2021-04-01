Группа "Собор" ЛГАКИ открыла гастрольный тур по ЛНР премьерой новой программы в Алчевске (ФОТО)

Поп-группа "Собор" Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского представила в Алчевске премьерную программу в рамках гастрольного тура по Республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на вуз."В алчевском Дворце культуры металлургов состоялся первый концерт гастрольного тура по Республике, в который при поддержке МКСМ ЛНР отправились студенты кафедры музыкального искусства эстрады академии Матусовского – участники поп-группы "Собор". Им помогают студенты кафедры хореографического искусства – артисты народного ансамбля народного танца "Свой стиль", – говорится в сообщении.Художественный руководитель "Собора" Максим Дерский отметил, что в новой программе объединено творчество двух ведущих коллективов вуза."Эта программа – результат творческого тандема двух топовых коллективов, интересная такая коллаборация. Гастрольный тур – совместный проект академии и продюсерской студии "Центр Д". Наша миссия – популяризация авторской современной музыки", – рассказал он.В ЛГАКИ уточнили, что концертная программа состоит из двух частей: русских народных песен в танцевальной аранжировке и авторских песен, написанных участниками группы."Такого зрелища мы давно не видели. Мы с детьми и хлопали, и кричали. Народные песни в современной обработке – вначале это было очень неожиданно. Но, оказалось, это так современно, ново!" – отметила преподаватель алчевской музыкальной школы № 2 Лилия Олейникова.В академии проинформировали, что в рамках гастрольного тура 20 апреля студенты выступят в ДК имени Ленина в Ровеньках, 22 апреля – в ДК имени Ленина в Антраците, 23 апреля – в лутугинском ДК имени Шевченко, а 28 апреля – в ДК имени "Молодой гвардии" Краснодона. Начало всех концертов – в 15:00.Напомним, ранее министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров сообщал что в конце апреля-начале мая в регионах Республики состоятся выступления фольклорной группы "Собор", организованной студентами ЛГАКИ имени Матусовского.19 апреля — Луганск