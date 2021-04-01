Экологи и активисты ликвидировали 15 заторов на реке Белая в Перевальском районе (ФОТО)
Специалисты Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР и активисты убрали еще 15 заторов на реке Белая в поселке городского типа (пгт) Бугаевка Перевальского района. Об этом сообщила пресс-служба Министерства.
"Минприроды ЛНР совместно с подведомственными лесоохотничьими предприятиями в пгт Бугаевка Перевальского района ликвидировано еще 15 заторов на участке реки Белая протяженностью 0,7 км, убрали 19 кубических метров топляка", - говорится в сообщении.
В Министерстве отметили, что к экологической акции также присоединились представители Бугаевского отдела по обеспечению жизнедеятельности администрации Перевальского района.
"Мероприятие проведено во исполнение протокольных поручений председателя Правительства Луганской Народной Республики (Сергея Козлова) от 20 февраля 2021 года, - добавили в ведомстве. - Планомерная работа по расчистке (экологическому оздоровлению) реки Белая на территории Перевальского района проводится с целью улучшения гидрологического состояния Исаковского водохранилища".
Ранее лесники и активисты ликвидировали 20 заторов на реке Белая в районе пгт Бугаевка Перевальского района.
19 апреля — Луганск
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