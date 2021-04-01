Экологи и активисты ликвидировали 15 заторов на реке Белая в Перевальском районе (ФОТО)

Специалисты Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР и активисты убрали еще 15 заторов на реке Белая в поселке городского типа (пгт) Бугаевка Перевальского района. Об этом сообщила пресс-служба Министерства."Минприроды ЛНР совместно с подведомственными лесоохотничьими предприятиями в пгт Бугаевка Перевальского района ликвидировано еще 15 заторов на участке реки Белая протяженностью 0,7 км, убрали 19 кубических метров топляка", - говорится в сообщении.В Министерстве отметили, что к экологической акции также присоединились представители Бугаевского отдела по обеспечению жизнедеятельности администрации Перевальского района."Мероприятие проведено во исполнение протокольных поручений председателя Правительства Луганской Народной Республики (Сергея Козлова) от 20 февраля 2021 года, - добавили в ведомстве. - Планомерная работа по расчистке (экологическому оздоровлению) реки Белая на территории Перевальского района проводится с целью улучшения гидрологического состояния Исаковского водохранилища".Ранее лесники и активисты ликвидировали 20 заторов на реке Белая в районе пгт Бугаевка Перевальского района.19 апреля — Луганск