"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в регионах ЛНР 19 апреля из-за ремонтов

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" назвало адреса, по которым 19 апреля возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.

На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:

Луганск:

Жовтневый район: Стандартный Городок, улица Комбайная, квартал Восточный, улица Смоленская;

Каменнобродский район: улицы Артема, Серафимовича, Рылеева;

Артемовский район: улица 40 лет Октября, переулки 7-й Омский, 6-й Танковый, улицы Шелгунова, 2-я Краснознаменная; поселок Тепличное, улица Молодежная;

Краснодонский район: Молодогвардейск, улица Земнухова; поселок Большой Суходол, улица Садовая;

Лутугинский район: поселок Юрьевка, улица Кирова;

Ровеньки: улицы Ленина, Кирова;

Свердловск: поселок Володарский, улица Пушкина;

Алчевск: улица Грибоедова, переулок Красный, улица Гмыри, 2-й переулок Мичурина;

Перевальский район: район 2 БИС, улицы Багратиона, Доватора, Панфилова;

Кировск: улицы Энгельса, Луначарского, Советская;

Брянка: улицы Чукотская, Школьная; поселок Криворожье, улица Южная;

Стаханов: улицы Победы, Никитина;

Первомайск: улица Переездная;

Антрацит: улицы Старокаменная, 8 Марта;

Красный Луч: улицы Кутузова, Пушкина, Маршака.

"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", - предупредили в "Луганскводе".

19 апреля — Луганск