"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в регионах ЛНР 19 апреля из-за ремонтов
Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" назвало адреса, по которым 19 апреля возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Жовтневый район: Стандартный Городок, улица Комбайная, квартал Восточный, улица Смоленская;
Каменнобродский район: улицы Артема, Серафимовича, Рылеева;
Артемовский район: улица 40 лет Октября, переулки 7-й Омский, 6-й Танковый, улицы Шелгунова, 2-я Краснознаменная; поселок Тепличное, улица Молодежная;
Краснодонский район: Молодогвардейск, улица Земнухова; поселок Большой Суходол, улица Садовая;
Лутугинский район: поселок Юрьевка, улица Кирова;
Ровеньки: улицы Ленина, Кирова;
Свердловск: поселок Володарский, улица Пушкина;
Алчевск: улица Грибоедова, переулок Красный, улица Гмыри, 2-й переулок Мичурина;
Перевальский район: район 2 БИС, улицы Багратиона, Доватора, Панфилова;
Кировск: улицы Энгельса, Луначарского, Советская;
Брянка: улицы Чукотская, Школьная; поселок Криворожье, улица Южная;
Стаханов: улицы Победы, Никитина;
Первомайск: улица Переездная;
Антрацит: улицы Старокаменная, 8 Марта;
Красный Луч: улицы Кутузова, Пушкина, Маршака.
"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", - предупредили в "Луганскводе".
19 апреля — Луганск
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Жовтневый район: Стандартный Городок, улица Комбайная, квартал Восточный, улица Смоленская;
Каменнобродский район: улицы Артема, Серафимовича, Рылеева;
Артемовский район: улица 40 лет Октября, переулки 7-й Омский, 6-й Танковый, улицы Шелгунова, 2-я Краснознаменная; поселок Тепличное, улица Молодежная;
Краснодонский район: Молодогвардейск, улица Земнухова; поселок Большой Суходол, улица Садовая;
Лутугинский район: поселок Юрьевка, улица Кирова;
Ровеньки: улицы Ленина, Кирова;
Свердловск: поселок Володарский, улица Пушкина;
Алчевск: улица Грибоедова, переулок Красный, улица Гмыри, 2-й переулок Мичурина;
Перевальский район: район 2 БИС, улицы Багратиона, Доватора, Панфилова;
Кировск: улицы Энгельса, Луначарского, Советская;
Брянка: улицы Чукотская, Школьная; поселок Криворожье, улица Южная;
Стаханов: улицы Победы, Никитина;
Первомайск: улица Переездная;
Антрацит: улицы Старокаменная, 8 Марта;
Красный Луч: улицы Кутузова, Пушкина, Маршака.
"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", - предупредили в "Луганскводе".
19 апреля — Луганск
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