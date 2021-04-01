Как доказать свои родственные связи с жителями Луганска или Донецка в украинском суде



Так, это может понадобиться, если документ:

утерян;

имеет ошибку;

выдан на временно оккупированной территории.

«Если речь идёт об установлении родственных связей с человеком, который проживал (проживает) на территориях ЛДНР и имеет документы, выданные самопровозглашёнными республиками, для установления родственных связей сначала необходимо обратиться к нотариусу. Нотариус будет вынужден отказать в решении этого вопроса, поскольку в соответствии с законодательством, он не может признавать документы, выданные на неподконтрольных украинскому правительству территориях. После получения отказа необходимо обратиться в суд», — говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают, что в основном суд становится на сторону истца. Однако для этого в заявлении обязательно должны быть следующие составляющие:

факт, который заявитель или заявительница просит установить;

объяснение, с какой именно целью;

доказательства, подтверждающие изложенные в заявлении обстоятельства и наличие этого факта.

Среди доказательств могут быть:

свидетельство о рождении;

письма и поздравительные открытки;

семейные фотографии;

ордера на жилое помещение;

выписки из домовых книг;

акты, анкеты и другие документы, содержащие сведения о родственных отношениях.

Также, отмечают юристы, ещё одним из доказательств в суде могут стать свидетельства других родственников, которые подтвердят родственные связи с конкретным лицом.

Как ранее информировал журналисты, правозащитники рассказали, как жителям ОРДЛО избежать штрафов на украинских КПВВ.

Источник: Восточный вариант Школа выживания - Сегодня, 11:00 302 Переселенцы из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) часто обращаются к юристам с делами по установлению факта родственных отношений. Существует ряд ситуаций, когда родственные связи надо доказывать в суде. Об этом рассказали юристы благотворительного фонда «Восток SOS».Так, это может понадобиться, если документ:утерян;имеет ошибку;выдан на временно оккупированной территории.«Если речь идёт об установлении родственных связей с человеком, который проживал (проживает) на территориях ЛДНР и имеет документы, выданные самопровозглашёнными республиками, для установления родственных связей сначала необходимо обратиться к нотариусу. Нотариус будет вынужден отказать в решении этого вопроса, поскольку в соответствии с законодательством, он не может признавать документы, выданные на неподконтрольных украинскому правительству территориях. После получения отказа необходимо обратиться в суд», — говорится в сообщении.Правозащитники отмечают, что в основном суд становится на сторону истца. Однако для этого в заявлении обязательно должны быть следующие составляющие:факт, который заявитель или заявительница просит установить;объяснение, с какой именно целью;доказательства, подтверждающие изложенные в заявлении обстоятельства и наличие этого факта.Среди доказательств могут быть:свидетельство о рождении;письма и поздравительные открытки;семейные фотографии;ордера на жилое помещение;выписки из домовых книг;акты, анкеты и другие документы, содержащие сведения о родственных отношениях.Также, отмечают юристы, ещё одним из доказательств в суде могут стать свидетельства других родственников, которые подтвердят родственные связи с конкретным лицом.Как ранее информировал журналисты, правозащитники рассказали, как жителям ОРДЛО избежать штрафов на украинских КПВВ.Источник: Восточный вариант Школа выживания - Сегодня, 11:00 302

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