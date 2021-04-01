Как доказать свои родственные связи с жителями Луганска или Донецка в украинском суде
Переселенцы из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) часто обращаются к юристам с делами по установлению факта родственных отношений. Существует ряд ситуаций, когда родственные связи надо доказывать в суде. Об этом рассказали юристы благотворительного фонда «Восток SOS».
Так, это может понадобиться, если документ:
утерян;
имеет ошибку;
выдан на временно оккупированной территории.
«Если речь идёт об установлении родственных связей с человеком, который проживал (проживает) на территориях ЛДНР и имеет документы, выданные самопровозглашёнными республиками, для установления родственных связей сначала необходимо обратиться к нотариусу. Нотариус будет вынужден отказать в решении этого вопроса, поскольку в соответствии с законодательством, он не может признавать документы, выданные на неподконтрольных украинскому правительству территориях. После получения отказа необходимо обратиться в суд», — говорится в сообщении.
Правозащитники отмечают, что в основном суд становится на сторону истца. Однако для этого в заявлении обязательно должны быть следующие составляющие:
факт, который заявитель или заявительница просит установить;
объяснение, с какой именно целью;
доказательства, подтверждающие изложенные в заявлении обстоятельства и наличие этого факта.
Среди доказательств могут быть:
свидетельство о рождении;
письма и поздравительные открытки;
семейные фотографии;
ордера на жилое помещение;
выписки из домовых книг;
акты, анкеты и другие документы, содержащие сведения о родственных отношениях.
Также, отмечают юристы, ещё одним из доказательств в суде могут стать свидетельства других родственников, которые подтвердят родственные связи с конкретным лицом.
Как ранее информировал журналисты, правозащитники рассказали, как жителям ОРДЛО избежать штрафов на украинских КПВВ.
Источник: Восточный вариант Школа выживания - Сегодня, 11:00 302
Так, это может понадобиться, если документ:
утерян;
имеет ошибку;
выдан на временно оккупированной территории.
«Если речь идёт об установлении родственных связей с человеком, который проживал (проживает) на территориях ЛДНР и имеет документы, выданные самопровозглашёнными республиками, для установления родственных связей сначала необходимо обратиться к нотариусу. Нотариус будет вынужден отказать в решении этого вопроса, поскольку в соответствии с законодательством, он не может признавать документы, выданные на неподконтрольных украинскому правительству территориях. После получения отказа необходимо обратиться в суд», — говорится в сообщении.
Правозащитники отмечают, что в основном суд становится на сторону истца. Однако для этого в заявлении обязательно должны быть следующие составляющие:
факт, который заявитель или заявительница просит установить;
объяснение, с какой именно целью;
доказательства, подтверждающие изложенные в заявлении обстоятельства и наличие этого факта.
Среди доказательств могут быть:
свидетельство о рождении;
письма и поздравительные открытки;
семейные фотографии;
ордера на жилое помещение;
выписки из домовых книг;
акты, анкеты и другие документы, содержащие сведения о родственных отношениях.
Также, отмечают юристы, ещё одним из доказательств в суде могут стать свидетельства других родственников, которые подтвердят родственные связи с конкретным лицом.
Как ранее информировал журналисты, правозащитники рассказали, как жителям ОРДЛО избежать штрафов на украинских КПВВ.
Источник: Восточный вариант Школа выживания - Сегодня, 11:00 302
Метки: {keywords}