Times: Британия введет новый закон для борьбы с "враждебными странами"

Фото: ReutersПравительство Великобритании намерено ввести новый закон, согласно которому все лица, работающие в Соединенном Королевстве от имени иностранных правительств, обязаны зарегистрировать свое присутствие в стране, таким образом власти рассчитывает защитить Британию от "враждебных государств", таких как Россия или Китай, сообщает газета Times, передает РИА Новости.По данным издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит о введении нового закона, воспользовавшись речью королевы, назначенной на 11 мая. Он намерен добиваться введения новых правил на фоне растущей озабоченности по поводу действий Москвы и Пекина.Нововведения, как отмечает издание, позволят расширить действие существующего закона по преследованию и депортации иностранных шпионов, которые ставят под угрозу национальные интересы Великобритании. В соответствии с ними, отказ от обязательной регистрации будет рассматриваться как уголовное преступление.Концепция регистрации иностранцев основана на аналогичной схеме, действующей в США, где иноагенты должны пройти обязательную регистрацию в Минюсте, а также периодически предоставлять отчеты о своей деятельности. Закон распространяется на всех, кто представляет интересы других государств, включая консультантов, журналистов и специалистов по связям с общественностью.Правительство Соединенного Королевства также намерено пересмотреть закон о государственной тайне и внести правки, которые позволят применять его также против иностранцев, предпринимающих попытки подорвать национальные интересы Великобритании из-за рубежа, в том числе против киберпреступников, работающих на иностранные государства. Сейчас действие этого закона распространяется только на граждан Британии, которые находятся за границей.Источник