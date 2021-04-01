Киев расследует факт утечки из зоны "ООС" информации о провокациях ВСУ – Народная милиция

Киев проводит разбирательство в одной из бригад ВСУ в связи с утечкой в интернет информации о проведении киевскими силовиками провокационных обстрелов территории Республики. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "командование "ООС" (так называемой операции объединенных сил) активизировало работу по недопущению утечки в сеть Интернет служебной информации, раскрывающей состав, задачи и численность подразделений ВСУ".

"В 59-й бригаде комплексной группой в составе представителей службы защиты государственной тайны и военной контрразведки проводится разбирательство по факту размещения в одной из популярных социальных сетей видеоролика, на котором военнослужащие бригады производят несколько выстрелов из гранатомета с передовых позиций в сторону ЛНР, комментируя выстрелы как провокационные для вызова ответного огня", - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

Он добавил, что специалисты Народной милиции ЛНР уже поработали с данным видео и установили координаты позиций противника, а также "внесли их в базу целей".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран – участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

19 апреля — Луганск