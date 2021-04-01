Родственники попросили волонтеров доставить продукты для бойцов ВСУ – Народная милиция

Родственники военнослужащих ВСУ из-за плохого продовольственного обеспечения обратились к представителям волонтерских организаций с просьбой о доставке продуктов в зону проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Участившиеся жалобы военнослужащих на низкое качество продовольственного обеспечения вынудили их родственников обратиться к представителям волонтерских организаций с просьбой доставить продукты и предметы первой необходимости в зону "ООС", – рассказал он.

Осадчий отметил, что "в связи с этим руководством организации "Армия SOS" принято решение о доставке первой партии продуктов 26 апреля в подразделения 80-й и 59-й бригад, где сложилась наиболее критическая ситуация с продовольствием".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

19 апреля — Луганск