Киев использовал авто СЦКК для переброски разведгруппы в район Золотого - Народная милиция

Киевские силовики использовали автомобиль украинского представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для переброски в район Золотого разведгруппы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Нашей разведкой получена информация о прибытии на белом автомобиле марки ЗиЛ с символикой СЦКК сотрудников украинского совместного центра в район населенного пункта Золотое, - сказал он. - Кроме наблюдателей в указанном автомобиле находилась разведгруппа в количестве восьми человек из состава разведывательной роты 92-й бригады, прибывшая для усиления ведения разведки на переднем крае обороны в зоне ответственности".

Официальный представитель добавил, что "личный состав разведгруппы перевозил оружие и боеприпасы, а также суточный паек из расчета на 10 суток".

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что киевские силовики использовали автомобили украинского представительства в СЦКК для перевозки военнослужащих, оружия и боеприпасов с целью выполнения боевых задач на передовой, доставки на линию соприкосновения снайперов и минеров, а также перевозки расчета противотанкового ракетного комплекса "Корсар" и противотанковых управляемых ракет.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

19 апреля — Луганск