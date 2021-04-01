Помочь ночной оптикой подразделениям Донбасса

Друзья, наша общественная организация «Вече» давно оказывает помощь и поддержку подразделениям народной милиции Донбасса.Одному из наших товарищей в подразделениях Народной милиции ЛНР требуется монокуляр ночного видения. Подойдет даже самый простой монокуляр, поколения 2+ или если возможно, то выше. Он ему необходим для качественной службы и выполнения специальных задач.Помочь в приобретении необходимого прибора можно по следующим реквизитам:1. На кошельки Yandex-деньги (ЮMoney) – 410015521827392. Совершить пожертвование на карту Сбербанка 4276 3801 6680 6872Приобретать прибор планируем на вторичном рынке, на площадке FORUM.GUNS.RUhttps://forum.guns.ru/forumtopics/256.htmlПо всем вопросам, можно связаться со мной по следующим контактным реквизитам:Тел: +79037001243Почта: post@veche-info.ruОтчет по этой целевой акции, как всегда будет размещен на сайте МОО "Вече".Последние отчеты можно посмотреть по этой ссылке http://veche-info.ru/reports/Отчеты за предыдущие года вы можете найти в разделе https://centercigr.livejournal.com/153337.html и на официальном сайте МОО «Вече» http://veche-info.ru/.