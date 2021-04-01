Минприроды ЛНР в 2020 году оштрафовало поджигателей сухой растительности на 22,6 тыс. руб.

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР в 2020 году оштрафовали нарушителей природоохранного законодательства за сжигание сухой растительности на 22,6 тыс. руб. Об этом сообщили в ведомстве.

"Специалистами Минприроды ЛНР в 2020 году в ходе рейдовых проверок составлено 16 протоколов об административных правонарушениях за сжигание сухой растительности. В 2020 году наложено штрафов на общую сумму 22 600 рублей, оплачено штрафов, с учетом ранее наложенных, 27 400 рублей", – говорится в сообщении.

В Минприроды ЛНР напомнили, что частью 1 статьи 8.46 Кодекса ЛНР об административных правонарушениях (КоАП) установлена административная ответственность за выжигание сухой растительности, сжигание мусора, в том числе опавших листьев, обрезков деревьев или кустарников и других остатков растительности. Такие действия влекут за собой наказание в виде административного штрафа: на граждан в размере от 200 до 1 000 руб.; на должностных лиц – от 1 000 до 5 000 руб.; на юридических лиц – от 5 000 до 10 000 руб.

"Министерство природных ресурсов и экологической безопасности в очередной раз призывает жителей Республики: не прибегайте к самому легкому и быстрому способу избавления от сухой травы и ненужных растительных остатков, потому что вы наносите ущерб не только своему здоровью, но и здоровью рядом находящихся людей и окружающей среде", – отметили в ведомстве.

Напомним, сотрудники Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР в 2020 году оштрафовали нарушителей природоохранного законодательства более чем на 4,2 млн руб.

19 апреля — Луганск