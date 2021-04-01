Проект "Дружина" 27 апреля проведет в Луганске турнир по кроссфиту

Проект "Дружина" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" 27 апреля проведет в Луганске турнир по кроссфиту. Об этом сообщила пресс-служба движения.

"В рамках акции "20 дней здоровья" в сквере имени героев "Молодой гвардии" Луганска 27 апреля пройдут соревнования по кроссфиту. Организатор - проект "Дружина" общественного движения "Мир Луганщине". Принять участие в соревнованиях могут все желающие с разным уровнем подготовки - от новичков до профессионалов", - говорится в сообщении.

Заявки на участие заполняются в специальной форме и принимаются организаторами до 25 апреля.

Команды будут соревноваться в подтягивании на перекладине, приседании с отягощением, отжиманиях на брусьях, берпи, рывках штанги и гири весом 25 кг и 16 кг, броске штанги весом 20 кг.

"Акция "20 дней здоровья" стартовала 7 апреля, соревнования по кроссфиту состоятся в заключительный день акции, - сказал координатор проекта "Дружина" Михаил Голубович. - Мы не просто так решили провести именно такие соревнования. Дело в том, что кроссфит включает в себя упражнения на самые разные группы мышц. Мы уверены, несмотря на то, что команды будут соперничать между собой, соревнования пройдут в теплой и дружеской атмосфере. Если вы хотите показать свою силу, ловкость и физическую подготовку, а также просто весело и интересно провести время, обязательно участвуйте в соревнованиях".

Победители соревнований получат медали, кубки и грамоты от проекта.

Напомним, акция "20 дней здоровья", инициированная проектом "Дружина" общественного движения "Мир Луганщине", началась в Краснодоне 7 апреля. Она приурочена ко Всемирному дню здоровья и пройдет до 27 апреля в разных городах Республики. Самые активные участники будут награждены медалями, кубками, памятными значками, сертификатами и другими призами.

В основе кроссфита лежит система коротких, интенсивных, быстро сменяющихся упражнений, включающих элементы тяжелой и легкой атлетики, бодибилдинга, пауэрлифтинга, гиревого спорта и развивающих выносливость, силу, скорость, гибкость, координацию. Сегодня в разных странах в качестве физической подготовки он применяется в боевых и охранных подразделениях, правоохранительных органах и пожарно-спасательных частях.

19 апреля — Луганск