Проверка выявила в бригаде ВСУ недостачу семи тонн топлива – Народная милиция

Служба тыла "операции объединенных сил" ("ООС") выявила в одной из бригад ВСУ недостачу семи тонн дизельного топлива и бензина. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"После проведенной сверки ГСМ (горюче-смазочных материалов) службой тыла "ООС" в 59-й бригаде выявлена недостача пяти тонн дизельного топлива и двух тонн автомобильного бензина, в связи с чем комбригом (полковником Геннадием) Шаповаловым достигнута устная договоренность с заместителем командующего "ООС" по материально-техническому обеспечению о взыскании денежных средств с должностных лиц бригады, допустивших недостачу", - рассказал он.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

19 апреля — Луганск