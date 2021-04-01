Отсутствие электроснабжения 20 апреля
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 20 апреля будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого и Каменнобродского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Жовтневом районе без электричества останутся:
улица Маяковского, 37, 39, 40, 41, 42;
улица 26 Бакинских комиссаров, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84;
улица Станкостроительная, 12, 14, 24, 26;
улица Маяковского, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41;
улица Качалова, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84;
улица Кулика, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65;
улица Комбайная, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;
улица Лебедева-Кумача, 23а;
улица Плеханова, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 74б;
улица Ватутина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
В Каменнобродском районе электроснабжение будут отключать по таким адресам:
улица Рудя, 71, 73, 75, 89, 91, 93, 102-124;
тупик Рудя, 1-21
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 18:14 129
В Жовтневом районе без электричества останутся:
улица Маяковского, 37, 39, 40, 41, 42;
улица 26 Бакинских комиссаров, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84;
улица Станкостроительная, 12, 14, 24, 26;
улица Маяковского, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41;
улица Качалова, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84;
улица Кулика, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65;
улица Комбайная, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;
улица Лебедева-Кумача, 23а;
улица Плеханова, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 74б;
улица Ватутина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
В Каменнобродском районе электроснабжение будут отключать по таким адресам:
улица Рудя, 71, 73, 75, 89, 91, 93, 102-124;
тупик Рудя, 1-21
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 18:14 129
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