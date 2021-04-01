Сколько будет стоить Пасхальная корзина в этом году?



«Неожиданно дорогой составляющей праздничной корзины 2021 года стали яйца — 38 грн за десяток, что на 90% больше, чем в марте прошлого года», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что традиционно дорогими будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) — 130 грн (230-305 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) — 135 грн из расчета 230-280 грн за 1 кг. По сравнению с 2020 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 22,7%, а домашней колбасы — на 10,2%. Сало (0,5 кг) обойдется в 50 грн из расчета 90-132 грн за 1 кг.

«Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр (0,5 кг) — 120 грн (200-268 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) — 114 грн (180-230 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 58 грн (100-120 грн за 1 кг). Цена хрена (250 г) — 14 грн, то есть осталась на уровне прошлого года — 10-15 грн и зависит от производителя и вкусовых составляющих», — сообщают в ННЦ.

При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино — его стоимость возрастет до 963 грн. Это на 162 грн или на 20,2% больше стоимости корзины такого же состава в 2020 году.

«Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов, в частности яблок, а также увеличением цены на плодовые вина. По сравнению с 2020 годом цена яблок выросла на 42,9% и составляет 10 грн за 0,5 кг (15-28 за кг). Средняя цена по Украине на овощи осталась на уровне прошлого года: томаты тепличные (0,5 кг) — 25 грн (45-60 грн за 1 кг), на огурцы (0,5 кг) — 28 грн (50-70 грн)», — говорится в сообщении.

При этом за бутылку церковного вина «Кагор», в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).

Расчет стоимости пасхальной корзины в 2021 году сделан Национальным научным центром «Институт аграрной экономики» на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам на 1 апреля 2021 года.

Новости Украины - Сегодня, 17:15 157 Стоимость пасхальной корзины в этом году составит около 780 грн, что на 160 грн (25,8%) дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко.«Неожиданно дорогой составляющей праздничной корзины 2021 года стали яйца — 38 грн за десяток, что на 90% больше, чем в марте прошлого года», — говорится в сообщении.Также сообщается, что традиционно дорогими будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) — 130 грн (230-305 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) — 135 грн из расчета 230-280 грн за 1 кг. По сравнению с 2020 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 22,7%, а домашней колбасы — на 10,2%. Сало (0,5 кг) обойдется в 50 грн из расчета 90-132 грн за 1 кг.«Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр (0,5 кг) — 120 грн (200-268 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) — 114 грн (180-230 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 58 грн (100-120 грн за 1 кг). Цена хрена (250 г) — 14 грн, то есть осталась на уровне прошлого года — 10-15 грн и зависит от производителя и вкусовых составляющих», — сообщают в ННЦ.При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино — его стоимость возрастет до 963 грн. Это на 162 грн или на 20,2% больше стоимости корзины такого же состава в 2020 году.«Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов, в частности яблок, а также увеличением цены на плодовые вина. По сравнению с 2020 годом цена яблок выросла на 42,9% и составляет 10 грн за 0,5 кг (15-28 за кг). Средняя цена по Украине на овощи осталась на уровне прошлого года: томаты тепличные (0,5 кг) — 25 грн (45-60 грн за 1 кг), на огурцы (0,5 кг) — 28 грн (50-70 грн)», — говорится в сообщении.При этом за бутылку церковного вина «Кагор», в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).Расчет стоимости пасхальной корзины в 2021 году сделан Национальным научным центром «Институт аграрной экономики» на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам на 1 апреля 2021 года.Новости Украины - Сегодня, 17:15 157

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