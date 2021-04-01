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На Луганщине штормовое предупреждение: желтый уровень опасности

bot Сегодня, 20:000Новости
На Луганщине штормовое предупреждение: желтый уровень опасности
Во вторник, 20 апреля, в Луганской области ожидаются значительные дожди, грозы, а в отдельных районах будет град.
Об этом сообщает пресс-служба областного центра по гидрометеорологии.
Так, завтра утром и днем по Луганской области и по городу Северодонецк помимо значительных дождей, гроз и града ожидается усиление юго-восточного ветра и шквалы 17-22 м/с, что соответствует I (желтому) уровню опасности. Новости Региона - Сегодня, 19:45 97

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