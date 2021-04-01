Власти Праги потребовали от посольства России вернуть полгектара земли

"Пражский городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении площади посольства России в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году. Через 53 года оккупация части "Стромовки" Российской Федерацией должна наконец закончиться", — написал он в Twitter.

Фото: ReutersВласти Праги потребовали от России вернуть часть городского парка "Стромовка", которую занимает сейчас диппредставительство в столице Чехии, заявил староста района "Прага-7" Ян Чижински, передает РИА Новости.Как пишет Novinky.cz, речь идет о половине гектара земли в Праге, власти города хотят восстановить там зеленые насаждения.По данным издания, во время ввода в Чехию войск стран Варшавского договора солдаты заняли пражский парк "Стромовка", где разбили лагерь и использовали его в качестве базы. Площадь посольства Советского Союза в Праге со временем увеличилась на часть парка "Стромовка", ничего не изменилось и после ухода советских войск из Чехии в 1990-1991 годах.Ранее чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. По информации местных СМИ, злоумышленники хотели предотвратить отправку боеприпасов на Украину. Из Чехии выслали 18 дипломатов. Также полиция разыскивает Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства республики персонами нон грата. Среди них был заместитель посла, что стало неожиданностью для Праги.Кроме того, на фоне скандала чешские власти заявили о готовности исключить госкорпорацию "Росатом" из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы".Кремль назвал реакцию Чехии провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.