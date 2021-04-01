В МИД Германии прокомментировали план Украины по "сдерживанию России"

"Я пока не могу сказать, что последует за теми предложениями, которые он сделал. Я думаю, что сейчас речь идет о том, чтобы предотвратить непредвиденные события из-за военного развертывания, наблюдаемое там, которые могут запустить спираль эскалации", — сказал Маас на пресс-конференции после переговоров глав МИД ЕС.

Фото: ReutersУсилия Германии сейчас направлены на то, чтобы не допустить эскалации конфликта в Донбассе, а не на введение новых антироссийских санкций, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает РИА Новости.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил главам МИД Евросоюза план по "сдерживанию России". По его словам, необходимо подготовить новый пакет секторальных ограничений, так как "персональных уже недостаточно".По его словам, это удастся сделать только тогда, когда "будет разумный диалог". При этом Маас не стал отвечать на вопрос об условиях для новых ограничений против Москвы.Глава немецкого МИД подчеркнул, что Франция и Германия как участники "нормандского" формата намерены убедить стороны отказаться от провокаций.