На прошлой неделе в Луганске отремонтировали дороги на 13 улицах



«Уложили порядка 400 тонн асфальтобетона на улицах Оборонная, Коцюбинского и 16-я Линия. Еще 2 300 квадратных метров покрытия на этих улицах подготовили под укладку асфальта», — рассказал он.

Бабенко добавил, что дорожное полотно еще на 10 луганских улицах коммунальщики отремонтировали вырубкой.

«Сегодня у нас два звена работают по подготовке к укладке и заканчивают фрезерование Оборонной, еще два звена занимаются укладкой асфальта на этой улице», — отметил начальник ЭЛУА.

Он рассказал, что, кроме того, в преддверии майских праздников специалисты предприятия обновляют дорожную разметку на улицах города.

«На прошлой неделе нанесли 300 погонных метров вертикальной разметки, обустроили 64 квадратных метра пешеходной разметки. Сегодня заканчиваем нанесение разметки на улице Коцюбинского и в районе Пилона Славы», — уточнил Бабенко.

Руководитель предприятия проинформировал, что за прошедшую неделю дорожники помыли более 3 тыс. м технического тротуара, 2 тыс. м пешеходных ограждений, почистили 58 колодцев ливневой канализации и убрали с дорог Луганска около 1 000 т мусора. Удобный город - Сегодня, 20:15 61 Специалисты городского коммунального предприятия «Эксплуатационно-линейное управление автодорог» (ЭЛУА) за минувшую неделю отремонтировали асфальтовое покрытие дорог на 13 улицах Луганска. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на начальника предприятия Андрея Бабенко.«Уложили порядка 400 тонн асфальтобетона на улицах Оборонная, Коцюбинского и 16-я Линия. Еще 2 300 квадратных метров покрытия на этих улицах подготовили под укладку асфальта», — рассказал он.Бабенко добавил, что дорожное полотно еще на 10 луганских улицах коммунальщики отремонтировали вырубкой.«Сегодня у нас два звена работают по подготовке к укладке и заканчивают фрезерование Оборонной, еще два звена занимаются укладкой асфальта на этой улице», — отметил начальник ЭЛУА.Он рассказал, что, кроме того, в преддверии майских праздников специалисты предприятия обновляют дорожную разметку на улицах города.«На прошлой неделе нанесли 300 погонных метров вертикальной разметки, обустроили 64 квадратных метра пешеходной разметки. Сегодня заканчиваем нанесение разметки на улице Коцюбинского и в районе Пилона Славы», — уточнил Бабенко.Руководитель предприятия проинформировал, что за прошедшую неделю дорожники помыли более 3 тыс. м технического тротуара, 2 тыс. м пешеходных ограждений, почистили 58 колодцев ливневой канализации и убрали с дорог Луганска около 1 000 т мусора. Удобный город - Сегодня, 20:15 61

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