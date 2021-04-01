Синоптики прогнозируют днем 20 апреля в ЛНР до 16 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в Республике 20 апреля будет колебаться от 4 градусов выше нуля ночью до 16 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 19 апреля до 21:00 20 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью местами небольшой дождь, местами туман; утром и днем кратковременный дождь местами сильный, местами гроза; ветер южный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 11-16 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 13-15 градусов тепла.

Такая же температура воздуха ожидается в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 7 до 9 градусов тепла ночью и от 12 до 14 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 20 апреля метеорологи фиксировали в 2009 году – минус 5 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1995 году и составляла плюс 24,9 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 20 апреля – 04:49, время захода – 19:57. Продолжительность светового дня составит 15 часов 08 минут.

По предварительному прогнозу, 21 апреля местами пройдет слабый кратковременный дождь, температура воздуха существенно не изменится. 22 апреля в ночные и утренние часы местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 3 градусов, днем местами пройдет слабый кратковременный дождь.

19 апреля — Луганск