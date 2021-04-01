Завтра в Донецке ожидается первая весенняя гроза
Гидрометцентр МЧС ДНР прогнозирует на 20 апреля грозу с порывами ветра и сильным дождем. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
«Утром и днем 20 апреля 2021 года в Донецкой Народной Республике и Донецке ожидается местами сильный дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с», — сказано в сообщение.
Это будет первая гроза в Республике с начала года. Отмечается, что прогнозируемая погода соответствуют желтому уровню опасности, при котором потенциально могут быть созданы неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекс Новости Донецка - Сегодня, 21:00 103
«Утром и днем 20 апреля 2021 года в Донецкой Народной Республике и Донецке ожидается местами сильный дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с», — сказано в сообщение.
Это будет первая гроза в Республике с начала года. Отмечается, что прогнозируемая погода соответствуют желтому уровню опасности, при котором потенциально могут быть созданы неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекс Новости Донецка - Сегодня, 21:00 103
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