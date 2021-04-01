Завтра в Донецке с 8 утра отключат свет на ряде улиц. Список адресов



«В связи с проведением плановых ремонтных работ ТЕ «Донецкие городские электрические сети» 20 апреля без электроэнергии останутся абоненты Петровского района города», — сказано в сообщении.

Уточняется, что с 8:00 до 16:00 будет отключено энергоснабжение по следующим адресам: ул. Малышева, 1-32; ул. Старогорняцкая, 42-а, 42-б, 64-а, 44-86 (четные), 88-90; ул. Автодорожная, 25, 25-а, 25-б, 25-в, 25-г, 27-55, 57-69 (нечетные); ул. Дыбенко, 60а, 62-88 (четные), 47-75 (нечетные); ул. Зорго, 1-12, 15, 17, 19-30, 30а; ул. Невельского, 62-69; ул. Рационализаторов, 14-34 (четные), 28а, 30а.

Кроме того, с 9:00 до 16:00 без света останутся абоненты по улицам Косминского, Удальцова, Кургана, Рощинской, Ульянова, Окраинной, Менделеева, Федоровского, проспекта Центрального и переулка Акулова. Новости Донецка - Сегодня, 20:33 134 Завтра, 20 апреля в Донецке прифронтовой Петровский район будет частично обесточен из-за плановых ремонтных работ. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.«В связи с проведением плановых ремонтных работ ТЕ «Донецкие городские электрические сети» 20 апреля без электроэнергии останутся абоненты Петровского района города», — сказано в сообщении.Уточняется, что с 8:00 до 16:00 будет отключено энергоснабжение по следующим адресам: ул. Малышева, 1-32; ул. Старогорняцкая, 42-а, 42-б, 64-а, 44-86 (четные), 88-90; ул. Автодорожная, 25, 25-а, 25-б, 25-в, 25-г, 27-55, 57-69 (нечетные); ул. Дыбенко, 60а, 62-88 (четные), 47-75 (нечетные); ул. Зорго, 1-12, 15, 17, 19-30, 30а; ул. Невельского, 62-69; ул. Рационализаторов, 14-34 (четные), 28а, 30а.Кроме того, с 9:00 до 16:00 без света останутся абоненты по улицам Косминского, Удальцова, Кургана, Рощинской, Ульянова, Окраинной, Менделеева, Федоровского, проспекта Центрального и переулка Акулова. Новости Донецка - Сегодня, 20:33 134

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