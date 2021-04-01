Украинские депутаты призвали Зеленского разорвать отношения с Россией

Фото: Aaron Chown / ReutersНесколько депутатов Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» призвали президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на «Страна.ua».Проект заявления опубликовал Богдан Яременко. В тексте, в частности, сказано, что «российские политики и чиновники откровенно говорят о намерении положить конец украинской государственности». Действия Москвы составляют экзистенциальную угрозу, считают парламентарии.Они призывают Зеленского разорвать отношения с Россией, пригласить на Украину британские и американские войска, предложить странам НАТО временно развернуть на территории страны подразделения противокорабельных ракет, противовоздушной и противоракетной обороны.Украинскому правительству предлагается принять план замещения продукции и услуг, импортируемых из России.Источники во фракции «Слуги народа» заявили, что проект заявления — не согласованная с руководством инициатива Яременко, которую поддержали несколько парламентариев. «Это позиция отдельных депутатов, а не фракции или партии», — заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.